Sosyal medyada 'Basel' rumuzuyla bilinen Bekir Aslan tutuklandı

Sosyal medyada 'Basel' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan, bir kez daha tutuklandı.

Aslan, dün ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Aslan bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Nisan ayında TİP'in Gülhane Parkı'nda düzenlediği forumda gözaltına alınıp tutuklanan Aslan, yaklaşık 2,5 ay cezaevinde tutulduktan sonra 26 Haziran'da tahliye edilmişti.