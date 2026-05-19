Sosyal medyada BirGün'e abonelik çağrısı: "Beğenmek yetmez, destek olunmalı"

BirGün’ün “BirGün varsa haberin var” diyerek duyurduğu abonelik kampanyası, ilk gününde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler, sanatçılar, akademisyenler, sendikacılar ve çok sayıda yurttaş, BirGün’ün 22 yıldır sürdürdüğü gazetecilik mücadelesine destek çağrısını büyüttü.

Kampanyaya destek verenler, BirGün’ün hafızalarda yer eden manşetlerini, haberlerini ve gazetenin bağımsız yayıncılık çizgisine ilişkin mesajlarını paylaşarak abonelik çağrısında bulundu. Paylaşımlarda, BirGün’ün gücünü patronlardan ya da iktidar teşviklerinden değil okurlarının dayanışmasından aldığı vurgulandı.

Sosyal medyada #BirGünVarsaHaberinVar etiketiyle yapılan paylaşımlarda, halkın haber alma hakkı, özgür basın ve bağımsız gazetecilik vurgusu öne çıktı. Destek mesajlarında, BirGün’e abone olmanın yalnızca bir gazeteye destek değil, aynı zamanda hakikate ve haber alma özgürlüğüne sahip çıkmak anlamına geldiği ifade edildi.

BirGün yalnızca bir gazete olarak değil; halkın, gençliğin, toplumsal muhalefetin sesi olarak her gün baş ucumuzda.



Şimdi birlikte büyüttüğümüz gazetemize bir kez daha omuz verme zamanı.#BirGünVarsaHaberinVar pic.twitter.com/vOSbgT3lQa — SOL Genç (@solgenc68) May 18, 2026

Timur Soykan ve İsmail Arı’nın binbir emekle halkın gazeteciliği için inatla, umutla emek veren gazetecilerin evi BirGün. Arkasında patron yok, sadece halk var. BirGün’e destek olarak bağımsız medyaya sahip çıkma zamanıhttps://t.co/xD28pGFAol’ten BirGün’e abone olalım, gerçeğin… pic.twitter.com/1BULlFcvNE — Feray AytekinAydoğan (@ferayayd) May 18, 2026

doğrular, gerçekler ve haber alma özgürlüğünüz için 22 yıldır yazıyor BirGün.

yurttaşlar özgür basına sahip çıkmalı. BirGün patronsuz ama sahipsiz değil. #BirGünVarsaHaberin varhttps://t.co/VCUi3AMPTa’ten BirGün’e abone olmayı unutmayın. pic.twitter.com/4MAL4Pma35 — recep 🌈🌈 (@r_yilmaz1) May 18, 2026

BirGün 22 yıldır cesaretle yazmaya devam ediyor. Gücünü holdinglerden değil, sadece okurundan alan bağımsız gazeteciliğe omuz vermek hepimizin sorumluluğu. Paylaşarak değil, abone olarak büyütelim!#BirGünVarsaHaberin varhttps://t.co/GtReHDbbny pic.twitter.com/SqwMTxyRLl — Esra Kahraman (@KahramanEsra) May 18, 2026

22 yıldır halkın haber alma hakkı için çıkıyor @BirGun_Gazetesi



22 yıldır ben de BirGün’de emeğin hallerini yazıyorum

👇🏽

#BirGünVarsaHaberinVar 👇🏽 https://t.co/HB1X8EIeDT — aziz çelik (@Emegin_Halleri) May 18, 2026

🟥 Mutfak alev alev yanıyor, ücretler eriyor; hayat her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Bu tabloyu görünür kılan, gerçeği halktan yana yazan bağımsız gazetecilik ise dayanışmayla ayakta kalıyor.

BirGün’le dayanışmayı büyütelim.#BirGünVarsaHaberinVarhttps://t.co/eoNHbSskC6 pic.twitter.com/gH1S0OXqUR — Sendikal Mücadele (@Sendikal_Haber) May 18, 2026

BirGün VARSA HABERİN VAR



Hakikati öğrenmek için abone olun. @BirGun_Gazetesi 22 yıldır halkın haber alma hakkını teslim etmek için var.



Abone olun, bu haktan yararlanmaya devam edin.

BirGün yaşasın, haber alma özgürlüğü yaşasın. https://t.co/35Xaay58c2… pic.twitter.com/nXpFcniYzL — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) May 18, 2026

22 yıldır halkın haber alma hakkı için yazıyoruz.



Gücümüzü bir patronun parasından ya da iktidarın teşviklerinden almıyoruz, yalnızca okurumuzun dayanışmasından alıyoruz.



BirGün’e abone ol, bu gayreti destekle.https://t.co/Vgw3rjA1Ri#BirGünVarsaHaberinVar pic.twitter.com/XMK2Rq5I6e — Timur Soykan (@timursoykan) May 18, 2026

BirGün, 22 yıldır halkın haber alma hakkı için yazıyor.



Gücünü bir patronun parasından ya da iktidarın teşviklerinden almıyor, yalnızca okurlarının dayanışmasından alıyor. 👏



BirGün’e abone ol, bu gayreti destekle.https://t.co/2c1pVAjzN0#BirGünVarsaHaberinVar pic.twitter.com/MD7omw2k7v — Erol Önderoglu (@ErolOnderoglu) May 18, 2026