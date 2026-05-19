Sosyal medyada BirGün'e abonelik çağrısı: "Beğenmek yetmez, destek olunmalı"

BirGün’ün “BirGün varsa haberin var” sloganıyla başlattığı abonelik kampanyası ilk gününde sosyal medyada geniş destek gördü. Gazetecilerden siyasetçilere, yazarlardan sanatçılara ve okurlara uzanan dayanışma çağrısında, bağımsız gazeteciliğe sahip çıkmak için BirGün’e abone olma çağrısı yapıldı.

Güncel
  • 19.05.2026 12:23
  • Giriş: 19.05.2026 12:23
  • Güncelleme: 19.05.2026 12:54
Kaynak: Haber Merkezi
BirGün’ün “BirGün varsa haberin var” diyerek duyurduğu abonelik kampanyası, ilk gününde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler, sanatçılar, akademisyenler, sendikacılar ve çok sayıda yurttaş, BirGün’ün 22 yıldır sürdürdüğü gazetecilik mücadelesine destek çağrısını büyüttü.

Kampanyaya destek verenler, BirGün’ün hafızalarda yer eden manşetlerini, haberlerini ve gazetenin bağımsız yayıncılık çizgisine ilişkin mesajlarını paylaşarak abonelik çağrısında bulundu. Paylaşımlarda, BirGün’ün gücünü patronlardan ya da iktidar teşviklerinden değil okurlarının dayanışmasından aldığı vurgulandı.

Sosyal medyada #BirGünVarsaHaberinVar etiketiyle yapılan paylaşımlarda, halkın haber alma hakkı, özgür basın ve bağımsız gazetecilik vurgusu öne çıktı. Destek mesajlarında, BirGün’e abone olmanın yalnızca bir gazeteye destek değil, aynı zamanda hakikate ve haber alma özgürlüğüne sahip çıkmak anlamına geldiği ifade edildi.

