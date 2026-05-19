Sosyal medyada BirGün'e abonelik çağrısı: "Beğenmek yetmez, destek olunmalı"
BirGün’ün “BirGün varsa haberin var” sloganıyla başlattığı abonelik kampanyası ilk gününde sosyal medyada geniş destek gördü. Gazetecilerden siyasetçilere, yazarlardan sanatçılara ve okurlara uzanan dayanışma çağrısında, bağımsız gazeteciliğe sahip çıkmak için BirGün’e abone olma çağrısı yapıldı.
BirGün’ün “BirGün varsa haberin var” diyerek duyurduğu abonelik kampanyası, ilk gününde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler, sanatçılar, akademisyenler, sendikacılar ve çok sayıda yurttaş, BirGün’ün 22 yıldır sürdürdüğü gazetecilik mücadelesine destek çağrısını büyüttü.
Kampanyaya destek verenler, BirGün’ün hafızalarda yer eden manşetlerini, haberlerini ve gazetenin bağımsız yayıncılık çizgisine ilişkin mesajlarını paylaşarak abonelik çağrısında bulundu. Paylaşımlarda, BirGün’ün gücünü patronlardan ya da iktidar teşviklerinden değil okurlarının dayanışmasından aldığı vurgulandı.
Sosyal medyada #BirGünVarsaHaberinVar etiketiyle yapılan paylaşımlarda, halkın haber alma hakkı, özgür basın ve bağımsız gazetecilik vurgusu öne çıktı. Destek mesajlarında, BirGün’e abone olmanın yalnızca bir gazeteye destek değil, aynı zamanda hakikate ve haber alma özgürlüğüne sahip çıkmak anlamına geldiği ifade edildi.
Haber hakkı için #BirGün var.#BirGünVarsaHaberinVar— Alper Taş (@alper_tas) May 18, 2026
Haber hakkımız için #BirGün’e abone olalım. https://t.co/JgZNp2Jsnv
Yaşasın BirGün, yaşasın dayanışma.#BirGünVarsaHaberinVar— Önder İşleyen (@ondrisleyen) May 18, 2026
BirGün’e abone ol, bu gayreti destekle.https://t.co/CvKcN6KlSj https://t.co/CXo2kA7ugm
BirGün yalnızca bir gazete olarak değil; halkın, gençliğin, toplumsal muhalefetin sesi olarak her gün baş ucumuzda.— SOL Genç (@solgenc68) May 18, 2026
Şimdi birlikte büyüttüğümüz gazetemize bir kez daha omuz verme zamanı.#BirGünVarsaHaberinVar pic.twitter.com/vOSbgT3lQa
Timur Soykan ve İsmail Arı’nın binbir emekle halkın gazeteciliği için inatla, umutla emek veren gazetecilerin evi BirGün. Arkasında patron yok, sadece halk var. BirGün’e destek olarak bağımsız medyaya sahip çıkma zamanıhttps://t.co/xD28pGFAol’ten BirGün’e abone olalım, gerçeğin… pic.twitter.com/1BULlFcvNE— Feray AytekinAydoğan (@ferayayd) May 18, 2026
doğrular, gerçekler ve haber alma özgürlüğünüz için 22 yıldır yazıyor BirGün.— recep 🌈🌈 (@r_yilmaz1) May 18, 2026
yurttaşlar özgür basına sahip çıkmalı. BirGün patronsuz ama sahipsiz değil. #BirGünVarsaHaberin varhttps://t.co/VCUi3AMPTa’ten BirGün’e abone olmayı unutmayın. pic.twitter.com/4MAL4Pma35
BirGün 22 yıldır cesaretle yazmaya devam ediyor. Gücünü holdinglerden değil, sadece okurundan alan bağımsız gazeteciliğe omuz vermek hepimizin sorumluluğu. Paylaşarak değil, abone olarak büyütelim!#BirGünVarsaHaberin varhttps://t.co/GtReHDbbny pic.twitter.com/SqwMTxyRLl— Esra Kahraman (@KahramanEsra) May 18, 2026
Gücünü yalnızca okurlarının dayanışmasından alan #BirGünVarsaHaberinVar— Yalçın Karatepe (@ykaratepe) May 18, 2026
Ayrıca, ben de BirGün’de yazıyorum :)https://t.co/XYuXQ901Wr https://t.co/MedZ9QGMMB
22 yıldır halkın haber alma hakkı için çıkıyor @BirGun_Gazetesi— aziz çelik (@Emegin_Halleri) May 18, 2026
22 yıldır ben de BirGün’de emeğin hallerini yazıyorum
#BirGünVarsaHaberinVar 👇🏽 https://t.co/HB1X8EIeDT
🟥 Mutfak alev alev yanıyor, ücretler eriyor; hayat her geçen gün daha da ağırlaşıyor.— Sendikal Mücadele (@Sendikal_Haber) May 18, 2026
Bu tabloyu görünür kılan, gerçeği halktan yana yazan bağımsız gazetecilik ise dayanışmayla ayakta kalıyor.
BirGün’le dayanışmayı büyütelim.#BirGünVarsaHaberinVarhttps://t.co/eoNHbSskC6 pic.twitter.com/gH1S0OXqUR
BirGün VARSA HABERİN VAR— Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) May 18, 2026
Hakikati öğrenmek için abone olun. @BirGun_Gazetesi 22 yıldır halkın haber alma hakkını teslim etmek için var.
Abone olun, bu haktan yararlanmaya devam edin.
BirGün yaşasın, haber alma özgürlüğü yaşasın. https://t.co/35Xaay58c2… pic.twitter.com/nXpFcniYzL
22 yıldır halkın haber alma hakkı için yazıyoruz.— Timur Soykan (@timursoykan) May 18, 2026
Gücümüzü bir patronun parasından ya da iktidarın teşviklerinden almıyoruz, yalnızca okurumuzun dayanışmasından alıyoruz.
BirGün’e abone ol, bu gayreti destekle.https://t.co/Vgw3rjA1Ri#BirGünVarsaHaberinVar pic.twitter.com/XMK2Rq5I6e
Hem geleneksel hem de dijital medyada demokrasinin sesi olan @BirGun_Gazetesi’ne destek verelim. Gerçekten #BirGünVarsaHaberinVar https://t.co/4soJzWbwXp pic.twitter.com/jQK9HKhJWk— Bülent Mumay (@bulentmumay) May 18, 2026
BirGün, 22 yıldır halkın haber alma hakkı için yazıyor.— Erol Önderoglu (@ErolOnderoglu) May 18, 2026
Gücünü bir patronun parasından ya da iktidarın teşviklerinden almıyor, yalnızca okurlarının dayanışmasından alıyor. 👏
BirGün’e abone ol, bu gayreti destekle.https://t.co/2c1pVAjzN0#BirGünVarsaHaberinVar pic.twitter.com/MD7omw2k7v
Gücünü yalnızca okurlarının dayanışmasından alan BirGün’e abone ol, haber alma özgürlüğüne sahip çık!https://t.co/lPOoHrZlwj#BirGünVarsaHaberinVar @BirGun_Gazetesi https://t.co/qwmFUqWZZ7— Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) May 19, 2026
#BirGünVarsaHaberinVarhttps://t.co/VQ9stwMe0H https://t.co/t1U47PWp30— İlhan Cihaner (@ilhancihaner) May 19, 2026
#BirgünVarsaHaberinVar Abone olun.. Haberiniz olsun. Dayanışma yaşatır. https://t.co/yQ68l4dkMX— Zeynel Lüle (@zeynellule) May 19, 2026
BirGün Gazetesi çöle dönüştürülen medya düzenimizdeki birkaç vahadan biri. 22 yıldır, yılmadan Anayasal haber alma hakkımızın mücadelesini veriyor.— O. Suat Özçelebi (@suatozcelebi) May 19, 2026
Siz de destek olun. Abone olun.
Her şeyden haberiniz olsun. Dayanışma yaşatır.#BirgünVarsaHaberinvar https://t.co/WCqIa6fT43