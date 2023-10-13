Sosyal medyada 'dini değerleri aşağılama' iddiası: 2 çocuk tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sosyal medyada paylaşım yapan 16 yaşındaki 2 çocuk 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla gözaltına alınmasının sevk edildiği adliyece tutuklandı.
Kaynak: AA
Aydın'da 'dini değerleri aşağılayıcı' paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuktan 2'si tutuklandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 16 yaşındaki 3 kişi, "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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