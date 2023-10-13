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Sosyal medyada 'dini değerleri aşağılama' iddiası: 2 çocuk tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sosyal medyada paylaşım yapan 16 yaşındaki 2 çocuk 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla gözaltına alınmasının sevk edildiği adliyece tutuklandı.

Güncel
  • 13.10.2023 10:30
  • Giriş: 13.10.2023 10:30
  • Güncelleme: 13.10.2023 10:38
Kaynak: AA
Sosyal medyada 'dini değerleri aşağılama' iddiası: 2 çocuk tutuklandı

Aydın'da 'dini değerleri aşağılayıcı' paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuktan 2'si tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 yaşındaki 3 kişi, "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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