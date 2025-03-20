Sosyal medyada erişim sorunu sürüyor: Yetkililerden açıklama yok

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının dün düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmasının ardından başlayan internet erişim sorunu sürüyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan X’e (Twitter) girmek isteyen kullanıcılar “Bu siteye ulaşılamıyor” uyarısı alıyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, İnternet Özgürlüğü İzleme Platformu Netblocks, Türkiye’den X (Twitter), YouTube, Instagram ve TikTok dahil olmak üzere birden fazla sosyal medya platformuna erişimin kısıtlandığını duyurmuştu.

Erişimin ne zaman normale döneceğine dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, İstanbul’da sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde halen sorun yaşanıyor.

İnternet bağlantısının yavaşlatıldığı kentte, kısıtlamaların ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

"TAMAMEN KEYFİ VE SİYASİ"

Konuya ilişkin değerlendirmlerde bulunan İfade Özgürlüğü Derneği’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, şunları söylemişti:

“Daha önce de ortada milli bir güvenlik sorunu yokken, Cumhurbaşkanı talebiyle ‘keyfi’ bir şekilde erişim engeli getirilmişti. Sabah 07.00’den bu yana sosyal medya platformlarına yönelik olarak ‘bant daraltama’ dediğimiz yavaşlatma uygulanıyor Dolayısıyla siyasi gelişmelere paralel bir süreç söz konusu.

Fakat bu durum, daha önceki uygulamalardan farklı. Çünkü anayasanın 22. maddesinde, ‘Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili mercinin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklar. Aksi halde, karar kendiliğinden kalkar’ ifadeleri bulunuyor. Ama bu sebeplerden hiçbiri ortada yok.

İktidar, halkın haber ve bilgi edinme hakkını ‘keyfi’ bir şekilde engelliyor. Burada açık bir şekilde sansür amacı var. Bu, en son TÜSAŞ saldırısında olmuştu. O zaman da doğru değildi. Fakat bu sefer getirilen kısıtlama, diğerlerinden farklı olarak tamamen ‘keyfi’ ve ‘siyasi’ erişim engeli.”