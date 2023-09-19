Sosyal medyada gündem olan 'dayıya sor' videosundaki polis yaşamını yitirdi

Adana’da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Osman Akıncı (52), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akıncı’nın, 2015 yılında bir çocuğu gasbedip, “Gasbetmedim, dua kitabı satıyordum. 4 kere hacca gidip, geldim. Dayıya sor” sözleriyle bilinen H.T.’yi adli tıpa götüren polislerden biri olduğu ortaya çıktı.

Yaşam 19.09.2023 15:56 Giriş: 19.09.2023 15:56

Güncelleme: 19.09.2023 16:07 Kaynak: DHA

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