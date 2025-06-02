Sosyal medyada hedef gösterilmişti: Iğdır Üniversitesi, Aleyna Tilki konserini iptal etti

Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran'da düzenlemeyi planladığı '2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı' kapsamında yapılacak Aleyna Tilki konserini iptal etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 'sadece konser saatinde' yağış olduğundan konserin iptal olduğunu ancak programda başka bir değişiklik olmadığı belirtildi.

TV100 yazarı AKP’li Hacı Yakışıklı ve bazı sosyal medya kullanıcıları, müzisyen Aleyna Tilki'yi hedef göstermiş ve konserin iptal edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Ekrem Gürel;

Mezuniyet gecesi Aleyna Tilki üniversitede konser verecekmiş.

Bir sonrakine transparan giyim Gülşen'i, sahnede rakı içen Şevval Sam'ı davet edin!

Gençlik müthiş bilimsel, çağdaş olsun!

Ayrıca afişi tam boy verin lütfen. pic.twitter.com/YDRWq5xpUX — hacı yakışıklı (@haciykk) June 1, 2025

Üniversite yönetimi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda konserin iptal edildiğini mezuniyet programında ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Iğdır Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunun Dikkatine! Üniversitemiz 2024/2025 Akademik Yılı mezuniyet programı için planlanan Aleyna Tilki konseri, o gün konser saatlerinde yaşanacağı raporlanan yoğun sağanak yağış sebebiyle iptal edilmiştir. Bununla birlikte, o gün saat 15.00'te yapılması planlanan mezuniyet programında herhangi bir değişiklik yapılamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."