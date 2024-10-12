Sosyal medyada "İstanbul Sözleşmesi" çağrısı

Son dönemde kamuoyuna yansıyan şiddet, istismar ve cinayet haberleri bir kez daha ülkedeki güvensiz ortamı gözle önüne serdi.

İktidarın cezasızlık politikalarına tepkiler sürerken, kamuoyu İstanbul Sözleşmesi için yeniden ses yükseltti.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımlarda da İstanbul Sözleşme'ne dönülmesi ve sözleşmenin eksiksiz uygulanması için çağrı yapıldı. Birbirini etiketleyen kullancılar "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" diyerek tek ses oldu.

Çağrıya aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve sanatçı ve gazeteci de destek verdi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: