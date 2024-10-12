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Sosyal medyada "İstanbul Sözleşmesi" çağrısı

Son dönemde peş peşe gelen cinsel saldırı, istismar ve kadın cinayetlerinin ardından kamuoyu bir kez daha İstanbul Sözleşmesi için ses yükseltti. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımlarda bulunan ve sanatçı ve siyasilerin de katıldığı paylaşım zincirlerinde "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" denildi.

Kadın
  • 12.10.2024 15:08
  • Giriş: 12.10.2024 15:08
  • Güncelleme: 12.10.2024 15:24
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada "İstanbul Sözleşmesi" çağrısı
Fotoğraf: Depophotos

Son dönemde kamuoyuna yansıyan şiddet, istismar ve cinayet haberleri bir kez daha ülkedeki güvensiz ortamı gözle önüne serdi.

İktidarın cezasızlık politikalarına tepkiler sürerken, kamuoyu İstanbul Sözleşmesi için yeniden ses yükseltti.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımlarda da İstanbul Sözleşme'ne dönülmesi ve sözleşmenin eksiksiz uygulanması için çağrı yapıldı. Birbirini etiketleyen kullancılar "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" diyerek tek ses oldu.

Çağrıya aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve sanatçı ve gazeteci de destek verdi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

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