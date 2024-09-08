Sosyal medyada Narin çığlığı: Cinayet aydınlatılsın
Diyarbakır’da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninin çavula konulmuş şekilde dere kenarında bulunmasının ardından sosyal medya ayağa kalktı. Yurttaşlar cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve tüm suçluların hak ettikleri cezayı almalarını talep etti.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 günlük arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nin yanında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, Türkiye’de isyanın sesi oldu.
Cansız bedenine evinin 1 kilometre yakınında bu sabah ulaşılan Narin’in, öldürüldükten sonra çuvala konulduğu ve çuvalın dikkat çekmemesi için üstünün taşlarla kapatıldığı öğrenildi. Narin’in üzerinde, son görüldüğü gün giydiği kıyafetlerin olduğu aktarıldı.
Narin Güran cinayeti, sosyal medyada infial yarattı. Yurttaşlar X’te yaptıkları paylaşımlarla Narin’i yaşamdan koparan karanlığa olan öfkelerini dile getirdi.
Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan çok sayıda yurttaş, katillerin ve tüm suçluların yargı önünde hak ettikleri cezayı almalarını talep etti.
Narin Güran’ın kaybolması soruşturmasına ilişkin yalnızca amcası Salim Güran tutuklu bulunuyor.
Sosyal medyada #Narin etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
#Narin— ⚖️ŞabaN VataN-RabiaNaz VataN (@VatanSaban) September 8, 2024
Hangi çocuğu korudunuz ki
Lanet olsun. pic.twitter.com/d7LD6mkB2j
Siyasal islam zihniyetinin ülkeyi getirdiği nokta #Narin— Özgür (@OktemOzgur) September 8, 2024
Bir çocuk neden öldürülür?— Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) September 8, 2024
Neden öldürülür küçücük bir çocuk?
Neden yahu, Neden, Neden?
Ah #Narin Çocuk…
8 yaşında ‘çok yorulduğunu' söyleyen güzelim çocuk!
Bu nasıl bir cinnet, bu nasıl vahşi bir cinayet?
Bu toplum, bu ülke, bu devlet aynanın önüne geçmeli; ahlâk anlayışını,… pic.twitter.com/ukrOTqggF2
Küçük bir köy büyük bir cehennemdir. #narin— Ece Temelkuran (@ETemelkuran) September 8, 2024
Lanet olsun bu ölümü gerçekleştirenlere...— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 8, 2024
Bu suç, #Narin'in bedeninde, hepimize karşı işlenmiştir.
Bilinsin ki; Diyarbakır Barosu ve kentteki sivil toplum kurumlarıyla birlikte bütün sorumluların ortaya çıkartılması, cezalandırılması için en etkin biçimde bunun takipçisi… pic.twitter.com/kbepYP9uQK
Küçücük kız çocuğuna kıyanlar, görüp de susanlar, bilip de konuşmayanlar, dilsiz şeytanlar utansın!— Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) September 8, 2024
Allah sana rahmet eylesin güzel #Narin.
Yattığın yer incitmesin; bizden esirgenen adaleti senden esirgemesinler..
— Hatime Kamilçelebi (@HatimeKamilclbi) September 7, 2024
— Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) September 8, 2024
Nazım Hikmet’in şu dizeleri pelesenk olmuş dilime;— Zeliha Bihter Bilgin (@zelihabilgiin) September 7, 2024
“Alt tarafı bir çiçek toplayıp, bir hayvan sahiplenip, birkaç insan tanıyıp, sevip gidecektik bu dünyadan.Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Vicdansızların,sapıkların, katillerin,nefretin,cehaletin ortasına düştük.#Narin pic.twitter.com/6CC1zUWchV