Sosyal medyada Narin çığlığı: Cinayet aydınlatılsın

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 günlük arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nin yanında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, Türkiye’de isyanın sesi oldu.

Cansız bedenine evinin 1 kilometre yakınında bu sabah ulaşılan Narin’in, öldürüldükten sonra çuvala konulduğu ve çuvalın dikkat çekmemesi için üstünün taşlarla kapatıldığı öğrenildi. Narin’in üzerinde, son görüldüğü gün giydiği kıyafetlerin olduğu aktarıldı.

Narin Güran cinayeti, sosyal medyada infial yarattı. Yurttaşlar X’te yaptıkları paylaşımlarla Narin’i yaşamdan koparan karanlığa olan öfkelerini dile getirdi.



Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan çok sayıda yurttaş, katillerin ve tüm suçluların yargı önünde hak ettikleri cezayı almalarını talep etti.

Narin Güran’ın kaybolması soruşturmasına ilişkin yalnızca amcası Salim Güran tutuklu bulunuyor.

Sosyal medyada #Narin etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Siyasal islam zihniyetinin ülkeyi getirdiği nokta #Narin — Özgür (@OktemOzgur) September 8, 2024

Bir çocuk neden öldürülür?

Neden öldürülür küçücük bir çocuk?

Neden yahu, Neden, Neden?

Ah #Narin Çocuk…

8 yaşında ‘çok yorulduğunu' söyleyen güzelim çocuk!

Bu nasıl bir cinnet, bu nasıl vahşi bir cinayet?

Bu toplum, bu ülke, bu devlet aynanın önüne geçmeli; ahlâk anlayışını,… pic.twitter.com/ukrOTqggF2 — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) September 8, 2024

Küçük bir köy büyük bir cehennemdir. #narin — Ece Temelkuran (@ETemelkuran) September 8, 2024

Lanet olsun bu ölümü gerçekleştirenlere...



Bu suç, #Narin'in bedeninde, hepimize karşı işlenmiştir.



Bilinsin ki; Diyarbakır Barosu ve kentteki sivil toplum kurumlarıyla birlikte bütün sorumluların ortaya çıkartılması, cezalandırılması için en etkin biçimde bunun takipçisi… pic.twitter.com/kbepYP9uQK — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 8, 2024

Küçücük kız çocuğuna kıyanlar, görüp de susanlar, bilip de konuşmayanlar, dilsiz şeytanlar utansın!



Allah sana rahmet eylesin güzel #Narin.



Yattığın yer incitmesin; bizden esirgenen adaleti senden esirgemesinler.. — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) September 8, 2024

— Hatime Kamilçelebi (@HatimeKamilclbi) September 7, 2024

— Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) September 8, 2024