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Sosyal medyada Narin çığlığı: Cinayet aydınlatılsın

Diyarbakır’da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeninin çavula konulmuş şekilde dere kenarında bulunmasının ardından sosyal medya ayağa kalktı. Yurttaşlar cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve tüm suçluların hak ettikleri cezayı almalarını talep etti.

Güncel
  • 08.09.2024 13:48
  • Giriş: 08.09.2024 13:48
  • Güncelleme: 08.09.2024 14:41
Sosyal medyada Narin çığlığı: Cinayet aydınlatılsın
birgun.net

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 günlük arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nin yanında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, Türkiye’de isyanın sesi oldu.

Cansız bedenine evinin 1 kilometre yakınında bu sabah ulaşılan Narin’in, öldürüldükten sonra çuvala konulduğu ve çuvalın dikkat çekmemesi için üstünün taşlarla kapatıldığı öğrenildi. Narin’in üzerinde, son görüldüğü gün giydiği kıyafetlerin olduğu aktarıldı.

Narin Güran cinayeti, sosyal medyada infial yarattı. Yurttaşlar X’te yaptıkları paylaşımlarla Narin’i yaşamdan koparan karanlığa olan öfkelerini dile getirdi.

Narin’in cansız bedeni bulundu: Öldürüp çuvala koymuşlar!


Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan çok sayıda yurttaş, katillerin ve tüm suçluların yargı önünde hak ettikleri cezayı almalarını talep etti.

Narin Güran’ın kaybolması soruşturmasına ilişkin yalnızca amcası Salim Güran tutuklu bulunuyor.

Sosyal medyada #Narin etiketiyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

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