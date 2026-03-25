Sosyal medyada silah paylaşımı: 9 kişi gözaltında
Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yapan 10 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi, 9 kişi yakalandı.
Kayıp 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.