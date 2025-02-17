Sosyal medyada silah paylaşımı yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşımda bulunanlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde "kamu düzeni ve asayişin sağlanması, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi" amacıyla çalışma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşımda bulunan şüpheliler belirlendi.

28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 62 kartuş ile 9 fişek ele geçirildi.