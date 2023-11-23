Sosyal medyada silah paylaşımı yapmıştı: Banu Parlak adliyeye sevk edildi

Sosyal medyadan silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan fenomen ve şarkıcı Banu Parlak, adliyeye sevk edildi. Parlak'ın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Güncel 23.11.2023 11:22 Giriş: 23.11.2023 11:22

Güncelleme: 23.11.2023 11:28 Kaynak: İHA

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Sosyal medya hesapları üzerinden silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Banu Parlak, adliyeye sevk edildi. Fenomen ve şarkıcı Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, geceyi nezarethanede geçirdi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Parlak’ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi. Parlak, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı: Evinden ruhsatsız silah çıktı