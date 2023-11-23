Sosyal medyada silah paylaşımı yapmıştı: Banu Parlak adliyeye sevk edildi
Sosyal medyadan silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan fenomen ve şarkıcı Banu Parlak, adliyeye sevk edildi. Parlak'ın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
Sosyal medya hesapları üzerinden silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Banu Parlak, adliyeye sevk edildi.
Fenomen ve şarkıcı Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, geceyi nezarethanede geçirdi.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Parlak’ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi.
Parlak, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.