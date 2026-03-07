Sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 26 gözaltı

Ankara'da sosyal medyada silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada son dönemde yapılan silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan kişileri tespit etti.

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Albüm' kod adı verilen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.