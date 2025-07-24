Sosyal medyada tartışma yaratan gökyüzündeki mavi spiralin sırrı ortaya çıktı

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden görüldüğü iddia edildikten sonra fotoğraflarıyla sosyal medyada tartışma yaratan spiralin sırrı ortaya çıktı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından bildirilen ve ne olduğu anlaşılamayan, sosyal medyada da tartışmalara konu olan spiralin SpaceX şirketiyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; mavi renkli spiral SpaceX'in Vandenberg'den fırlattığı Falcon 9 roketinin yakıt boşaltmasından kaynaklandı. Söz konusu spiral çeşitli kentlerden gözlemlendi.