Sosyal medyada tepki yağmıştı: Selimiye Camii'nin restorasyonu durduruldu

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diye tanımladığı Edirne Selimiye Camii'nin kubbesi için planlanan ve tepki çeken restorasyon programının durdurulması ve iptali istemiyle Edirne İdari Mahkemesi’ne açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bilim Kurulu’nca üç kez reddedilmesine rağmen Yüksek Kurul’dan onay alan kubbe tezyinatı projesinin durdurulması ve iptali istemiyle Edirne İdari Mahkemesi’ne açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alındı.

"TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR"

Kararda, "işlemlerin uygulanması halinde yapıt açısında telafisi güç zarar doğurabileceği" belirtildi.

Selimiye Tahkik ve Tetkik Kurulu tarafından "16. yüzyıla dönüş" başlığı altında öne sürülen projeye karşı çıkan restoratörler, sanat tarihçileri ve sivil toplum kuruluşları, projenin "tarihi dokuya ve restorasyon kurallarına aykırı olduğu" gerekçesiyle itiraz ederken, bir vatandaş da Edirne İdari Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve projenin iptali davası açmıştı.

Edirne İdari Mahkemesi, kararında Selimiye Camii'nin harim kısmı, ana ve yarım kubbelerinde yapılacak restorasyonuna ilişkin Yüksek Kurul tarafından onaylanan proje dosyasına dair her türlü bilgi ve belgeleri isterken, projenin hangi aşamada olduğuna, tamamlanıp tamamlanmadığına dair de bilgi talep etti.

Selimiye Camisi için yapılması planlanan restorasyon sosyal medyada tepki çekmiş ve durdurulması için imza kampanyası başlatılmıştı.