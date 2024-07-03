Sosyal medyada "Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler" paylaşımı: Batuhan Çolak adliyede

Kayseri ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından "Suriye’den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler" şeklinde paylaşım yapan şüpheli Batuhan Çolak adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya paylaşımıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alınan "Aykırı" adlı medya platformunun yöneticisi Batuhan Çolak, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, X sosyal paylaşım platformunda bir hesap kullanıcısı tarafından yapılan "Suriye'den tartışmalı görüntüler. Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler!" şeklindeki paylaşım üzerine dün gözaltına alınan Batuhan Çolak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, söz konusun paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesap kullanıcısının "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından kaydı bulunan Batuhan Çolak olduğu belirlenmişti.

Çolak, hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan işlem yapılmak üzere, dün gözaltına alınmıştı.