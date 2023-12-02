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Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlar yapan şahsa gözaltı

Sosyal medya hesabından uygunsuz video içeriği paylaşan yabancı uyruklu bir şahıs polis ekiplerince Beylikdüzü’nde gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 02.12.2023 22:18
  • Giriş: 02.12.2023 22:18
  • Güncelleme: 02.12.2023 22:18
Kaynak: İHA
Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlar yapan şahsa gözaltı


27 Kasım tarihinde yabancı uyruklu bir şahıs, spor yapan kızların videosuna uygunsuz içerik çekerek sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada gündeme gelen video hakkında polis, inceleme başlattı. Kimlik bilgilerine ulaşılan yabancı uyruklu E.F.K.M.N. isimli şahıs, Beylikdüzü Gökevler Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Video içeriğini çekerek uygunsuz paylaşımlar yapan şahıs hakkında "ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli paylaşım yapmak" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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