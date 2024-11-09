Sosyal medyada uyuşturucu ticareti: 142 kişi tutuklandı

Sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 142 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "çevrim içi zehir tacirlerine" yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Buna göre, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 150 şüpheli yakalandı.

Bunlardan 142'si tutuklandı, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, siber devriyelerin, çevrim içi platformlar ve şifreli mesajlaşma ağlarındaki anahtar kelimeleri, sembolleri ve şüpheli hesapları izleyerek uyuşturucu satıcılarını tespit ettiğini ifade etti.