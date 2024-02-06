Sosyal medyada yaşlıları dolandıran şebekeye operasyon; 16 gözaltı

Sosyal medya üzerinden yaşlılarla duygusal yakınlık kurarak dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 24 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesap hareketleri ile dijital materyallerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen yabancı uyruklu diğer şüphelilerin desosyal medya üzerinden yaşlılarla irtibat kurarak yüksek miktar para talep ettiği belirlendi.

Elde ettikleri paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına geçiren şüphelilerin daha sonra mağdurlarla irtibatlarını kestiği öğrenildi. Savcılık bu yöntemle 30 kişinin dolandırıldığını tespit etti.

Dolandırıcılık suçunu işleyen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edilen bir miktar para ve ziynet eşyasına el konuldu.

Diğer 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.