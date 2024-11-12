Sosyal medyadan satılacaktı: Bir ton bozuk sucuk ele geçirildi

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sahipata Mahallesi'nde bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medyadan satışının yapıldığı yönünde ihbar aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle depoya yapılan baskında piyasa değeri 250 bin TL olan 1089 kilogram sucuk bulundu.

Gıda denetim ekipleri tarafından olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince 292 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.