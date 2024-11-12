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Sosyal medyadan satılacaktı: Bir ton bozuk sucuk ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından bozulmuş ve etiketi değiştirilmiş sucukları sosyal medya üzerinden satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 250 bin TL olan bir ton 89 kilogram sucuk ele geçirildi.

Güncel
  • 12.11.2024 17:07
  • Giriş: 12.11.2024 17:07
  • Güncelleme: 12.11.2024 17:10
Kaynak: DHA
Sosyal medyadan satılacaktı: Bir ton bozuk sucuk ele geçirildi
Fotoğraf: DepoPhotos

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sahipata Mahallesi'nde bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medyadan satışının yapıldığı yönünde ihbar aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle depoya yapılan baskında piyasa değeri 250 bin TL olan 1089 kilogram sucuk bulundu.

Gıda denetim ekipleri tarafından olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince 292 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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