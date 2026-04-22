Sosyal medyaya e-devlet ile girilecek: Doğrulama kodu detayı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, TBMM'de 15 yaş ve üstü için sosyal medya kullanımına ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabını kullananların gerçek kişi olması gerektiğini kaydetti.

Kişilerin kendi adıyla sosyal medya hesabını kullanmak zorunda kalmayacağını söyleyen Gürlek, konuyla ilgili katalog suçların belirlenerek hesabı kullananın kimlik bilgilerinin tespit edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gürlek sosyal medya düzenlemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biz diyoruz ki kesinlikle sosyal medya hesabı kullanan kişi gerçek kişi olacak. TC kimlik numarasıyla girecek. Burada vatandaşlarımızın aklına şu gelebiliyor, ‘TC kimlik numaram sosyal medya platformlarına mı verilecek?’ Hayır böyle bir şey kesinlikle yok.

Meclis'te Aile Bakanlığımızın 15 yaşını doldurmamış için çocuklar yaptığı bir düzenleme var. Sosyal medya hesabı kullanmak isteyen kişi TC kimlik numarası ile girecek. e-Devlet'ten üzerinden doğrulama kodu alınacak ve bununla sosyal medyaya girilecek. 'Nick name'le de hesap kurulabilir ama TC vermeniz gerekecek. Katalog suçlar belli. Bunları oluşturduk. Bunlar o hesabın olduğu platforma iletilecek ve suç işlendiyse bilgiler istenecek."