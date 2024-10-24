Sosyal medyaya erişim sorunu çözüldü

Ankara'da TUSAŞ'a yönelik bombalı ve silahlı saldırının ardından sosyal medyada yaşanan erişim sorunu sabah saatlerinde düzeldi.

Türkiye'de X (Twitter), Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına saatlere süren erişim sorunu sabah saat 09.30 sularında çözülmeye başlandı.

Sosyal medya platformları tarafından yaşanan sorun için herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Olayın ardından gelişmelere mahkeme kararıyla yayın yasağı getirilmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, Ankara’da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesisine yönelik saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Sosyal medya platformalarına erişimi sağlamak için çok sayıda yurttaş VPN servislerini kullanmaya başlamıştı.