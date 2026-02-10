Sosyal medyaya uyuşturucu operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 305 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi: "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik İstanbul genelinde yapılan çalışmalarda; torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının polisiye tedbirlerden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden bir pazar ağı kurmaya çalıştıkları tespit edilmiştir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Ticareti ile Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırma ve Özendirme Suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde operasyon gerçekleştirildi.

346 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Başsavcılığın açıklamasında şunlar denildi: "Yürütülen soruşturma kapsamında; söz konusu grup ve kanallarda yönetici/moderatör olarak faaliyet gösteren şahıslar tespit edilmiş, bu şahısların farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları anlaşılmıştır.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, talimatımız gereği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede, 10.02.2026 tarihinde 346 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti icra edilmiştir.

Operasyon kapsamında 305 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, diğer şüphelilerin yakalama işlemleri devam etmektedir.

Söz konusu grup ve kanalın erişim engeli ve kapatılması ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."