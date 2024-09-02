Sosyal medyayı sallayan espriye Çankırı Valiliği’nden videolu yanıt

Bir sosyal medya kullanıcısının Çankırı ile ilgili yaptığı espri, ülkedeki tüm gözlerin adeta şehre dönmesine neden oldu. Sosyal medyada ‘viral’ olan espri ardından Çankırı’nın Google’daki aramaları tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çankırı Valiliği de ‘şehrin varlığına’ dair atışmalara paylaştığı videoyla yanıt verdi.

@yapmaboran adlı X kullanıcısının 28 Ağustos’ta yaptığı paylaşım, milyonlarca görüntülenme aldı. Paylaşımında “Olum siz hiç Çankırı’yı gördünüz mü?” diye soran @boranbaba, “Hiçbir yolculuk Çankırı’dan geçmiyor, 1 tane bile Çankırı’da doğmuş ünlü yok, hiçbir terminalde Çankırı otobüsü göremezsin, haberlerde Çankırı’yla ilgili bir haber duymazsın. Çankırı’nın gerçekte var olduğuna dair bu kesin inanç nerden geliyor?” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 milyon görüntüleme alan bu paylaşımın ardından Çankırı X’te Türkiye’nin en çok konuştuğu konular arasına girdi. Birçok Çankırılı @boranbaba’ya yanıt verirken şehre dair Google aramaları da tarihinin gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Çankırılılar çektikleri fotoğrafları @boranbaba’ya göndererek şehrin varlığını kanıtlamaya çalışırken bu esprili tartışmaya Çankırı Valiliği de dahil oldu.

Valiliğin resmi X hesabından “Çankırı diye bir yer” notu düşülerek yapılan videolu paylaşımda şehrin görüntüleri yer aldı.

Çankırı diye bir yer ❤️ pic.twitter.com/m521zIapAU — Çankırı Valiliği (@CankiriValiligi) August 31, 2024

Valiliğin bu paylaşımına viral olan espriyi yapan @boranbaba adlı kullanıcı, "Yapay zekayla mı yaptınız bu videoyu" diyerek yanıt verdi.