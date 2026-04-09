'Sosyal ve Ekonomik Destek' ödemelerinde yeni düzenleme: Üst sınır ve kişi sayısı değişti

TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerinde, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) mekanizmasını düzenleyen 6’ncı maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre destek ödeme miktarlarına en yüksek devlet memuru aylığı üst sınırı getirilirken, ödemelerden yararlanacak kişi sayısına ise aile bazlı kısıtlamaya gidildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 1'inci ve 15'inci maddelerini kapsayan birinci bölüm görüşmelerine başladı.

Görüşmelerde, kadınların halen doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta olan doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı ilk 6 madde kabul edildi.

Kanun teklifin görüşmeleri esnasında AKP tarafından verilen önergeyle 6. madde de değişikliğe gidildi. Söz konusu maddeyle, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin çocuklarının ve koruma altından ayrılıp yükseköğrenime devam eden gençlerin, sosyal çevrelerinden koparılmadan desteklenerek ekonomik yoksunluk nedeniyle oluşabilecek sosyal risklerin önlenmesini amaçlanıyor. Maddenin ilk halinde desteklerin kapsamı "korunma altındaki gençlere" ve "ihtiyaç sahibi ailelere" yönelik olurken, kabul edilen önergeyle birlikte yardımın miktarı, süresi ve aile başına yararlanabilecek kişi sayısına sınır getirildi.

DESTEK ÖDEMELERİNE "MEMUR MAAŞI" ÜST SINIRI

Kanun teklifinin ilk metninde ödeme miktarlarına ilişkin bir kısıtlama yer almazken, önergeyle kabul edilen yeni düzenlemede, "Destek ödemeleri, en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarını aşamaz. Yaş ve öğrenim durumuna göre verilecek destek üst sınır üzerinden hesaplanarak belirlenir" hükmüne yer verilerek yardımların mali çerçevesi çizildi.

Buna göre, aylık ödenecek süreli ekonomik destek iki yıla kadar olurken, tek seferlik ödenecek geçici ekonomik destek ise yılda en fazla iki kez sağlanacak.

AYNI AİLEDEN EN FAZLA İKİ KİŞİ YARARLANABİLECEK

Değişiklikle birlikte, aynı haneden yararlanabilecek kişi sayısına da sınırlama getirilerek, "Sosyal ve ekonomik destek aynı ailede en fazla iki kişi için sağlanır" ifadesine yer verildi. Sosyal ve ekonomik desteğin kural olarak çocuğun 18 yaşını doldurmasına kadar sağlanabileceği, yükseköğrenim programlarına devam eden gençlerin ise sosyal ve ekonomik destekten 25 yaşını tamamlayana kadar yararlandırılabileceği de eklendi.

Değişiklikte, Türk Medeni Kanunu uyarınca çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin, yönetmelik şartlarını taşımadığı halde "aktif bir eylemle" haksız kazanç sağlaması durumunda, devletin ödediği meblağı geri alacağı hükme bağlandı. Destekten faydalanacakların tespiti ve ödeme usulleri ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Önergeyle yapılan değişikliğin gerekçesinde, sistemin çocuğun psikososyal gelişimi üzerindeki etkisi vurgulanarak şu değerlendirmelere yer verildi:

"Maddeyle, Sosyal ve Ekonomik Destek mekanizması ile; çocuğun yüksek yararı gözetilerek, biyolojik ailesi veya yakınları yanında desteklenmesinin sağlanması ve böylece çocuğun psikososyal gelişimi açısından bölgesel şartlar ve ailenin sosyoekonomik durumu dikkate alınarak esnek ve yerinde çözüm üretme olanağı getirilmektedir."

Genel Kurul, 9 Nisan Perşembe günü saat 14.00'da toplanmak üzere kapandı.