'Sosyal ve ekonomik dışlanma olmadan yaşamak istiyoruz'

Güncel
  • 20.02.2026 05:00
  • Giriş: 20.02.2026 05:00
  • Güncelleme: 20.02.2026 05:00
‘Sosyal ve ekonomik dışlanma olmadan yaşamak istiyoruz’
Fotoğraf: Marromfed

Haber Merkezi

Türkiye’deki Romanlar, barınmadan istihdama dek birçok alanda sistematik ayrımcılığa maruz kalıyor. Romanlar, özellikle kentsel dönüşüm projeleri, mahalle baskısı ve nefret söylemi nedeniyle sosyal ve ekonomik dışlanmayla karşı karşıya kalıyor.

MA'nın haberine göre, İstanbul Pendik'teki Kaynarca Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk annesi Çilem Bayır, Roman kimliğinden dolayı iş bulamadığını söyledi. Bayır, "Belediyeden destek istedim ama tek seferlik, yetersiz yardımlar oldu. Pazar kapanınca kalan sebzeleri topluyorum, bazen fırınlar ekmek veriyor" dedi.

