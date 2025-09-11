Sosyal yardım alan sığınmacılarda Türkler ilk sırada

Almanya'da devletten sosyal yardım alan sığınmacıların sayısında 2024 yılında bir önceki seneye kıyasla yüzde 10 düşüş kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, geçen yıl Almanya'da düzenli olarak sosyal yardım alan sığınmacıların sayısı 52 bin 700 azalarak, 461 bin olarak belirlendi.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN YÜZDE 15'İ TÜRKİYE'DEN GELİYOR

DW Türkçe'de yer alan habere göre, düzenli sosyal yardım alan sığınmacıların geldikleri ülkelere bakıldığında ise Türkiye ilk sırada yer alıyor. Buna göre, sosyal yardım ile geçinen iltica başvurusunda bulunan kişilerin yüzde 15'i Türkiye'den geliyor. Bunu yüzde 14 ile Suriye ve yüzde 11 ile Afganistan'dan gelenler izliyor.

2023 yılında sosyal yardım alan sığınmacılar arasında ilk sırayı Suriyeliler oluşturuyordu.