Sosyal yardım sayısı itiraf ettirdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dünyanın en büyük 17’nci, Avrupa'nın ise en büyük 7’nci ekonomisi haline geldiğini savunan Erdoğan, “2025 yılının ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir, 17 bin dolara ulaştı” dedi.

CHP Milletvekili Seda Kaya Ösen, 10 Temmuz’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 2025’in ilk yarısında yapılan sosyal yardımların açıklanmasını istedi. Ösen’e yanıt, 11 Kasım’da geldi. Bakan Göktaş, Aile Bakanlığı’nca yapılan sosyal yardım kalemlerini sıraladı. Öte yandan Göktaş’ın yanıtında, “Yoksulluk zincirini kırmak amacıyla özel önem verilen eğitim yardımları kapsamında aktarılan tutarlar sosyal yardım harcamalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Göktaş’ın yanıtı, “Yoksulluğun itirafı” olarak değerlendirildi. Göktaş'ın yanıtını değerlendiren CHP’li Ösen, şunları söyledi: "Erdoğan, her fırsatta Türkiye ekonomisinin adeta uçtuğunu iddia ediyor. Son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada da kişi başı milli gelirin 17 bin dolara ulaştığını iddia etti ancak ülkemizde orta sınıf günden güne erimeye devam ederken neredeyse bitme noktasına geldi. Ülkemizin çok büyük bir kısmı fakirlikte eşitlenirken milli gelir de adil bir şekilde dağılmıyor ve dolayısıyla Aile Bakanı Göktaş'ın da ifade ettiği gibi yoksulluk zinciri ortaya çıkıyor. Bakan Göktaş'a gerçeği itiraf ettiği için de teşekkür ediyoruz.”