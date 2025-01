Sosyal yardım talepleri arttı

Ekonomik krizin derinleşmesiyle sosyal yardımlar belediye bütçelerinde önemli bir yer tutmaya başladı. Geçim zorluğu yaşayan yurttaşların ilk kapısını çaldıkları yer olan belediyeler, iktidarın engelleme çabalarına karşın talepleri yanıtlamaya çıkarıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ülkenin gündeminin derin yoksulluk olduğunu söyledi.

Ülkenin gündemi Aydın’a nasıl yansıyor?

Türkiye’nin gündemi çok hızlı değişiyor ama Türkiye’nin ve Aydın’ın asıl gündemi derin yoksulluk. Asgari ücret 22 bin lira oldu. Fakat bu rakamla geçinmek mümkün değil.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezinde telefonlar her gün kilitleniyor. İnsanlar sosyal destek istiyor; kimisi çocuk bezi, kimisi yaşlı bezi, sıcak yemek veya kuru gıda talep ediyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bir tas çorba, bir somun ekmeği akşam sofrasına koyabilmenin derdindeler.

Belediyeler olarak altyapı, üstyapı, çöp toplama gibi temel hizmetler zaten görevimiz. Ancak vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projeler de üretiyoruz. CHP’li belediyeler sosyal belediyecilikte başarılı. İnsanların, çocukların, gençlerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Hem halktan gelen talepleri hem de bilimsel araştırmaları dikkate alarak projeler geliştiriyoruz.

Gümüşkaya’nın sorularını yanıtlayan Çerçioğlu, Ege Et şubelerinde indirimli et sattıklarını söyledi.

Emeklilerin geçim derdi en önemli konuların başında geliyor. Emeklilerin sizden beklentisi değişti mi?

Aydın’da emekli nüfusu oldukça fazla. İklim şartlarının elverişli olması, sebze ve meyvenin bol olması, Kuşadası ve Didim gibi sahil ilçelerinin bulunması bu durumu etkiliyor. Biz yerli üreticiden hayvanı alıp kendi mezbahamızda kestikten sonra Ege Et mağazalarımızda ucuza satıyoruz. Burada kadın kooperatiflerinden ürün alarak hem kadın istihdamını hem de ekonomik kalkınmayı destekliyoruz. Emekliler için Ege Et şubelerinde et ürünlerini yüzde 20 indirimli sunuyoruz. Anne Çocuk Kart projemizle de 18 yaş altı çocuklara yönelik indirimler sunuyoruz. Ve tam kapasite çalışıyoruz. 107 bin yurttaşımız emekli kart ve anne-çocuk kartına sahip. Bu sayı sürekli artıyor. Her gün yaklaşık 5 bin kişi Ege et şubelerinden ucuza et alıyor. Önünde sürekli kuyruk oluyor. Ayrıca Halk lokantası hizmet veriyor. Biri İzmir’de olmak üzere toplam 14 tane şubemiz bulunuyor. Ege Et’in ayrıca piyasayı düzenlemek gibi de bir katkısı oldu. Marketler fiyatlarını ona göre belirliyor.

Aydın, tarım ve hayvancılığın önemli yer tuttuğu bir kent. Üreticiler de ciddi zorluklar ile karşı karşıya… Buna ilişkin projeleriniz var mı?

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yerel üreticileri destekliyoruz. Çiftçilerin tarlada kalan ürünlerini piyasa değerinden satın alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Ayrıca bu ürünleri kendimiz de kullanıyoruz.

Günde 20 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz ve bunu ücretsiz olarak evlerine kadar götürüyoruz. Bu 12 bin kişi civarındaydı. Sürekli talep artıyor. Yerli üreticiden aldığımız ürünler ile bu yemekleri üretiyoruz.

Tarımı desteklemek adına Ege Et şubelerinde yerel üreticilerden doğrudan et alımı yapıyoruz. Üreticilere ödeme garantisi veriyor, ürünleri piyasa değerinden alıyoruz. Küçük ölçekli üreticilere yem ve yonca desteği sağlıyoruz. 20 dekar ve altında araziye sahip olan yurttaşlarımıza drone ile gübre atım desteği veriyoruz. Bu hem ürün kaybını hem de girdi maliyetlerini azaltıyor.

İktidarın bir diğer hedefi de belediyelerin kreşleri oldu. Aydın’da belediyenin kreş hizmeti nasıl karşılık buluyor?

İl genelinde 6 tane çocuk gelişim merkezimiz bulunuyor ve toplamda 585 öğrencimiz var. Ayrıca son dönemde otizm merkezlerine büyük önem veriyoruz. Aydın’da altı otizm merkezimiz var ve şimdi bir disleksi merkezi açıyoruz. Toplamda bine yakın öğrencimiz var. Bilim insanları her 40 çocuktan birinin otizmli doğduğunu belirtiyor. Biz bu merkezleri açacağımızı duyurduğumuzda bir anda 200 başvuru oldu. Derin yoksulluk nedeniyle maddi imkânı kısıtlı aileler, çocuklarını eğitemiyor ve bu aile içi sorunlara yol açıyor. Biz bu ihtiyacı görerek otizm merkezleri açtık. Çocuklarımız burada yüzme öğreniyor, sosyal hayata katılıyor ve günlük yaşamın içinde yer alıyorlar. Aydın dışından aileler bile bu merkezler için taşınıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz insana insan olduğu için değer veriyoruz.