Sosyal yardımlarla Transformers almış

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (ABB) döneminde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine tartışmalı şekilde inşa edilen ve “Turist rekoru” kıracağı iddia edilen Ankapark, beklenilen ilgiyi göremeyince kapatıldı.

Girişlerine kilit vurulan tesis, Ankara’nın göbeğinde koca bir hurda yığını halini aldı.

BirGün’ün, 2022 yılında hurda halini görüntülediği tesisle ilgili yapılan israf harcamalarının bir yenisi daha belgelendi.

2013 yılında Ankapark için alınan ve tesise kurulan Transformers robotlarının para yuttuğu öğrenildi. Robotlar için gerçekleştirilen harcamanın yapıldığı bütçe kalemi “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, savaş ve dövüş temalı Transformers robotların alımını, ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordine etti. 17 Haziran 2013 tarihinde yapılan robot ve oyuncak alımları kapsamında belediyenin kasasından 17 milyon 657 bin 546 TL çıktığı bildirildi. Transformers robotlara harcanan 17,6 milyon TL’nin, sosyal yardım bütçesinden karşılandığı belirtilirken harcamanın güncel değeri 332 milyon TL ile ifade edildi.

KALEM KALEM İSRAF

2013 yılında Ankapark’a konulan 381 kalem oyuncak ve malzemenin ABB Sosyal Hizmetler Dairesi’nce alınması dikkati çekti. ABB Sosyal Hizmetler Dairesi’nce alınan oyuncaklardan bazıları, “Savaş Adası", “Deniz Savaşı", "Sokak Dövüşü Oyun Makinası", “Peak Fighter", “Flames Of War (Savaşın Alevleri)” olarak sıralandı.

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ÖNERGE VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, “Maddi imkansızlıklarla mücadele eden Ankaralılar için çalışması gerektiği” kaydedilerek 2013 yılında daire bütçesinden Ankapark için yapılan harcama eleştirildi. ABB Belediye Meclis Üyeleri, ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ait bütçeden Ankapark için harcanan paranın hesaplanarak kamuoyuna açıklanmasını istedi.