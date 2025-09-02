Sosyal Yardımlaşma Vakfı işçileri grevini sürdürüyor: "Bu mağduriyet daha fazla uzatılmamalı"

Koop-İş Sendikası ve işveren arasında sürdürülen sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) işçilerinin başlattığı grev sürüyor.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, grevde olan SYDV çalışanlarını Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ile birlikte ziyaret ederek, yaşanan mağduriyetleri dinledi.

Bakırlıoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kamu işçileri için belirlenen zam oranından 590 bin kamu işçisinin faydalanacağını ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan 10 bin işçinin bu kapsama alınmadığını hatırlatarak, ''Kamu Çerçeve Protokolü’ne dahil olmalarına ve hakem kurulu kararlarına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu çalışanlarımızı yok sayıyor. En son temmuz ayında zam yapıldı. Aradan geçen süreçte enflasyon yüzde 50’leri aşarken, maaşlar aynı kaldı. Kiraları artan, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emekçilerimiz ayakta kalmaya çalışıyor'' dedi.

SYDV çalışanlarının üniversite mezunu olmalarına rağmen maaşlarının diğer kamu işçilerine kıyasla düşük olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, bu durumun adaletsizlik yarattığını ve iş barışını bozduğunu belirterek “Bakanlığın bu inadı bırakıp, çalışanlarımızın haklarını güvence altına alacak bir sözleşmeyi bir an önce imzalaması gerekiyor. Bu mağduriyet daha fazla uzatılmamalı” ifadelerini kullandı.