Sosyalist aday ön seçimi kazandı

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ABD’de Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik baskıları artarken New York, ilk “sosyalist ve Müslüman” belediye başkanına kavuşmaya hazırlanıyor.

New York’ta Demokrat Parti’nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Kwame Mamdani, 4 Kasım’da yapılacak seçimlere girecek adayların yarışında resmi olmayan sonuçlara göre birinci oldu.

Ön seçimde 10 adayı geride bırakan Mamdani, kendisini “demokratik sosyalist” olarak nitelendiriyor.

Mamdani, göçmen mahallelerine uzanan geniş ve çeşitli bir koalisyonun desteğiyle yürüttüğü kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirli New Yorklulara daha fazla vergi getirilmesi gibi politikalar vadetti.