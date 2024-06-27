"Sosyalist Çin"de özel sektöre ait şirket sayısı 53 milyona yükseldi

Devlet kapitalizminin uygulandığı Çin'de özel sektöre ait şirket sayısı 53 milyona yükseldi.

Kendisini "sosyalist" olarak tanımlayan ancak "devlet kapitalizmi"nin uygulandığı Çin'de özel şirketlerin sayısı İngiltere nüfusunu yakalamak üzere.

Çinli özel işletmelerin ihracat ve ithalat hacminin 2012 ve 2023 yılları arasındaki yıllık ortalama artış oranının yüzde 11,1’i bulduğu bildirildi.

36'SI EN GÜÇLÜ 500 ŞİRKET ARASINDA

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) tarafından Çin Ulusal Halk Meclisi 14. Daimi Komitesi’ne sunulan raporda, 2023 yılında Çinli özel işletmelerin ihracat ve ithalat hacminin ülkenin dış ticaret hacminin yüzde 50’sini oluşturduğu belirtildi.

Raporda, 2023 yılında Çinli özel işletmelerin sayısının 53 milyona yükseldiği ve ülkedeki bütün şirketlerin yüzde 92,3’ünü oluşturduğu aktarılırken, bu işletmelerin 36’sının dünyanın en güçlü 500 firması arasına girdiği bilgisi verildi.