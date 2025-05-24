Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sosyalist Enternasyonal'de aile fotoğrafı: İmamoğlu için özgürlük çağrısı yapıldı

Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında aile fotoğrafı çekildi. Katılımcılar CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yaptı.

Siyaset
  • 24.05.2025 16:46
  • Giriş: 24.05.2025 16:46
  • Güncelleme: 25.05.2025 00:26
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyalist Enternasyonal'de aile fotoğrafı: İmamoğlu için özgürlük çağrısı yapıldı
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

81 ülkeden 89 partinin üye olduğu Sosyalist Enternasyonal Konsey'in son toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Çok sayıda siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantının sonunda aile fotoğrafı çekildi.

Katılımcılar ellerinde tuttukları dövizlerle CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yaptı.

İmamoğlu: Otokrasiler yenilmez değildir, geçmişte yenildiler yine yenilecekler
Özgür Özel: Hayatta kalmayı değil, onu halkla yenmeyi hedefliyoruz!
İspanya Başbakanı Sanchez: İstanbul çok önemli dersler taşıyor
Tülay Hatimoğulları: Barış için küresel dayanışma şart
BirGün'e Abone Ol