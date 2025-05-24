Sosyalist Enternasyonal'de aile fotoğrafı: İmamoğlu için özgürlük çağrısı yapıldı
Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında aile fotoğrafı çekildi. Katılımcılar CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
81 ülkeden 89 partinin üye olduğu Sosyalist Enternasyonal Konsey'in son toplantısı İstanbul'da düzenlendi.
Çok sayıda siyasi parti temsilcisinin katıldığı toplantının sonunda aile fotoğrafı çekildi.
Katılımcılar ellerinde tuttukları dövizlerle CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yaptı.