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Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısında İmamoğlu kararı: Oy birliğiyle kabul edildi

Güncel
  • 25.05.2025 15:14
  • Giriş: 25.05.2025 15:14
  • Güncelleme: 25.05.2025 15:16
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısında İmamoğlu kararı: Oy birliğiyle kabul edildi

21-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da CHP'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısının son gününde "Ekrem İmamoğlu’nun Haksız ve Hukuksuz Biçimde Tutuklanmasına İlişkin Karar" oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda "Sosyalist Enternasyonal Konseyi, Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması ve görevine iade edilmesine dönük en güçlü şekilde çağrı yapmaktadır" denildi.

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