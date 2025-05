Sosyalist Enternasyonal Temsilcileri BirGün'e konuştu: İlericiler birleşmeli

Neoliberal krizin derinleştiği, yabancı düşmanlığını tırmandığı, militarist söylemlerin nüksettiği gelişmelerin gölgesinde CHP’nin ev sahipliğinde yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısı için İstanbul’a gelen Filistin, Finlandiya, Irak Kürdistanı, Fransa, Batı Sahra ve Yunanistan temsilcileri BirGün’e konuştu.

Temsilciler şu sorulara yanıt verdi: “Kapitalist-emperyalist sistemin krizi derinleşirken Sosyalist Enternasyonal misyonunu neden etkili bir şekilde yerine getiremiyor?”, "Aşırı sağ ve popülist hareketler güçlenirken gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?”, “Türkiye'de yaşananları nasıl görüyorsunuz?”

FRANSA SOSYALİST PARTİSİ DELEGESİ FREDERIC ORAIN: SOSYALİST ENTERNASYONAL BİR İDEOLOJİK KRİZ YAŞADI

Bu kapsamlı bir mesele ancak basitçe söylemek gerekirse, Sosyalist Enternasyonal büyük bir ideolojik kriz yaşadı. Aslında, tarihsel olarak bizde her zaman devrimci taraf ile ilerici taraf arasında bir kriz olmuştur. Ve bizim eğilimimiz ilericiliktir. Sorun şu ki, bu ilericilik, aslında eşitsizlikleri ve krizi artıran bir sosyal liberalizmle çok fazla karıştırıldı. Ve dolayısıyla, bazı ülkelerde Sosyalist Partiler eşitsizliklerin ve sosyal adaletsizliğin artmasında bir araç oldu. Oysa ki istediğimiz elbette bunun tam tersiydi. Yani, örneğin Fransa'da Macronizm'in bu şekilde ortaya çıkışını yaşadık. Ama bu aynı zamanda Tony Blair vb. ile üçüncü yol dediğimiz her şeydi. Dolayısıyla, bence bugün aslında bu sapmanın sonuna geldik ve gerçekten yeniden odaklanıyoruz. Yani, bence bugün bu düzeyde gerçekten bir ilerleme gücüyüz.

Türk hükümetinin sapmasından endişeliyiz. İstanbul Belediye Başkanı'na yönelik süreç tam bir skandal. Ve gerçekten bu durum karşısında biraz çaresiziz. Çünkü Türk diasporası bazen, özellikle Fransa'da bazen Türklerin kendisinden bile daha milliyetçi olabiliyor. Bir tür lobicilik yoluyla bize bile sirayet eden bir milliyetçi popülizm var. Ve biz Türkiye'de olup bitenlere dair gerçek bir açıklama getirmek ve Erdoğan iktidarına bir alternatif olduğunu da göstermek isteriz. Çünkü on yıllardır iktidarda olan biri, demokratik bir iktidar değişimine ihtiyacı var. Ve görüyoruz ki Türk hükümeti, her seferinde öne çıkanların “sesini keserek” olası her türlü iktidar değişimini engellemeye çalışıyor. Ve İstanbul Belediye Başkanı ile ilgili yaşananlar gerçekten bardağı taşıran son damla olacak. Türk halkıyla yaptığım görüşmelerden anladığım kadarıyla ekonomik duruma, eşitsizliğe, iktidara karşı da bir bıkkınlık var.

KÜRDİSTAN YURTSEVERLER BİRLİĞİ DIŞ İLİŞKİLER BAŞK. DARA KHAİLANY: TARİHİ MİSYON YERİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sosyalist Enternasyonal misyonunu gerçekleştirmek için çabalıyor. Bu "misyon tamamlandı" denilecek basit bir mesele değil. Sosyal demokrasinin ya da sosyal demokratların işlerini yapmadığını ya da görevlerini yerine getirmediğini söyleyemem. Bu muhtemelen daha fazla mücadele ve çaba gerektiren bir dalga ve belki de modern tarihteki bazı diğer dönemlere göre daha iyi sonuçlar almak daha uzun sürecektir.

Bazı ülkelerde bazı ilerlemeler var. Hâlå Fransa, İsveç, Almanya gibi ülkelerimiz var. Çoğunluğu kazanamıyorlar ama hâlå resmin içindeler ve sosyal demokrasiyi savunan büyük bir güç oluşturuyorlar. Ortadoğu'da da insanların giderek daha fazla aşina olduğu, destekçisi olduğu yükselen bir ideoloji söz konusu. Doğu'da, Afrika'da, Latin Amerika'da, nereye giderseniz gidin, başarı öyküsünün hala devam ettiği insanlar olduğunu görürsünüz. Bu yüzden sosyal demokrasinin geri gittiğini genelleştiremeyiz. Bazı hareketlerin bir nevi geri püskürtüldüğünü görebilirsiniz. Ama tarihsel olarak a kanıtlanmıştır ki bir süre sonra halklar galip gelecek ve bu aşırılık, sağcı dalganın geri çekilmesini, sönüşünü göreceğiz.

İnsanların nerede durduğuna bakmak gerek. İnsanlar sosyal adalete, eşitliğe, ifade özgürlüğüne, bir arada yaşama ve bununla bağlantılı şeylere karşı mı? Hayır. Sosyal demokrasi için “sönüş”ü, seçimleri kazanmakla ölçüyoruz, ki bence bu adil bir ölçüm değil.

Ben Irak'tan, Kürdistan'dan geliyorum. Türkiye bizim için ekonomik ve tarihsel olarak çok önemli bir ortak. Türkiye'deki duruma çok ciddi bir ilgiyle bakıyoruz. Türkiye'de ne olursa olsun, bu bizi muhtemelen diğer insanlardan ve diğer partilerden daha fazla etkiliyor. Demokratik aksaklıkların diyalogla aşılabileceğini, bunun da demokratik süreci iyileştirmesini umuyoruz.

Barış sürecinin ise iyi bir sonuç yaratacağını umuyoruz. Ortadoğu genel olarak çok karmaşık, pek çok faktör nedeniyle. Bazıları tarihi faktörler. Bölge on yıllarca pek çok rejimden geçti. Yeninin inşası bir gecede başarılacak bir durum değil. Uluslararası aktörlerin varlığının sınırlandırılması gerekiyor. Hepimizin umut ettiği şey olan -Irak’ta, komşu ülkelerde ve bölge genelinde- insanların barış içinde yaşadığı, istikrara sahip olduğu ve hak ettikleri refaha ulaştığı bir aşamanın yaratılması için çok daha fazla çabalamak gerek.

FİNLANDİYA AVRUPA PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLİ EERO HEINÄLUOMA: TRUMP’A RAĞMEN KİTLELER AŞIRI SAĞA MESAFELİ

Şu çok açık ki Bay Trump seçildikten sonra aşırı sağ partiler daha fazla ivme kazandı. Bay Trump'ın kullandığı ve bugünlerde de kullanmakta olduğu aynı türden bir söylem kullanıyorlar. Ancak, sıradan insanların bu politikanın gerçek etkilerini, gerçek anlamını gördüklerinde güçlü bir tepki vereceklerinden eminim. Örneğin Kanada'daki parlamento seçimlerini ve Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini düşünün. İnsanlar, ABD yönetiminin yaptığı bu tür dayatmaları ve komşularına, tüm dünyaya nasıl davrandıklarını kabul etmiyor. Bu konuda iyimserim.

Türkiye’deki duruma gelecek olursak, açıkçası tüm ülke çok belirleyici bir süreçten geçiyor. Cumhurbaşkanı'nın iktidarda kalmak için antidemokratik yöntemler kullanması büyük bir risk. Hem Türkiye’deki hem de dışardaki tüm insanlar, bu rejime karşı giderek daha az güven duyulduğunu görebilir. Türkiye'deki durumu oldukça uzun zamandır gözlemliyorum. Avrupa Birliği Parlamentosu'ndaki Türk delegasyonunun üyesiyim. Ve ayrıca eşim burada, İstanbul'da doğdu. Ve yarı Türk. Bu yüzden, tüm aile, burada neler olup bittiğini çok yakından izliyoruz.

BATI SAHRA BARIŞ HAREKETİ (MSP) MOHAMED CHERİF: SOL SESLER BİR ARAYA GELMELİ

Kapitalizmin krizinin ve çok fazla otoriter sesin olduğu bu dünyada tüm ilerici, sosyalist, sol seslerin birleşmesine gerçekten ihtiyacımız var. Ve hepimiz savaşmak ve bölgelerimizde ve ülkelerimizde daha fazla demokrasi ve çok kültürlülüğü yaratmak için birleşmeliyiz.

Avrupa'da aşırı sağın yükselişini görüyorum ve Avusturya, Almanya, Fransa ve hatta İspanya gibi birçok ülkede son zamanlarda çok güçlenen aşırı sağ partiler var. Bu aynı zamanda göç olgusundan da kaynaklanıyor. Göç pek organize değil ve bu kontrol edilen bir göç değil, bu bir insan kaçakçılığı göçü. Ve tüm bu ülkeler (Avrupa ülkeleri) yardım etmeli. Gelişmekte olan ülkeler de göçün yasal ve organize olması için yardım etmelidir.

YUNANİSTAN PANHELENİK SOSYALİST HAREKET POLİTİK BÜRO YÖNETİCİSİ DIMITRIS OIKONOMOU: DÜNYAYI KENDİ ARALARINDA PAYLAŞIYORLAR

Tanık olduğumuz şey, uluslararası bir plütokrat yükselişi. Otoriter rejimleri ve bu tür liderleri medya, para, devletler, yargı, her şeyi kontrol edebilmek için kullanıyorlar. Yapmaya çalıştıkları şey, kendi güçlerini yeniden besleyecek bir sistem inşa etmek. Yani paralarını, partileri ve toplumun bazı kesimlerini etkileyebilmek için kullanıyorlar. Bu da rejimlerini güçlendirecek. Bu küresel eğilim Yunanistan'da da Kyriakos Mitsotakis’in merkez sağ hükümetiyle yaşanıyor. Demokrasiyi baltalamaya çalışıyor. Tüm parayı kendi siyasi müttefiklerine ve girişimcilere ve kendisine yakın plütokratlara veriyor. Küresel olarak tanık olduğumuz aynı eğilimi inşa etmeye çalışıyor. Gördüğümüz ulusal düzeyde gerçekleşen tüm bu sistemlerin uluslararası düzeyde de yaşandığı. Plütokratları temsil eden aktörlerin küresel anlamda birbirleriyle işbirliği yaptığını göreceksiniz. Burada yaptığımız şey, sosyalist hareketlerin ve partilerin koalisyonunu yeniden inşa etmek. Böylece mücadele edebileceğiz. Sonra gücü halk için, hukukun üstünlüğü için geri alabileceğiz.

Son dönemde uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerde iki paradigma var. Birincisi hukukun üstünlüğüne saygı, ikincisi ise otoriter rejimlerin pragmatik siyasetleri, yani bir nevi orman kanunu. Trump'ın ABD’de kazanmasından sonra bu ikinci seçenek daha öne çıktı. Ege’deki krize gelecek olursak da, Yunanistan ve Türkiye'nin komşu ülkeler olarak birbirleriyle iyi geçinmesi hukukun üstünlüğüne saygı duymasıyla mümkün. Ancak bunu istemeyen, hukuku, anlaşmalar değiştirmek isteyenler de var. Bunu istemek bölgede büyük bir istikrarsızlık yaratacak bir şey ve her iki ülkenin de çıkarına değil bu yolu seçmek.

FİLİSTİN ULUSAL GİRİŞİMİ'NDEN BAHİA AMRA: GAZZE İÇİN EYLEME, HAREKETE GEÇİLMELİ

Bildiğiniz gibi, şu anda işgalden çok acı çekiyoruz. Gazze'deki soykırım ve etnik temizlik derhal durdurulmalı. İnsani yardımın Gazze'ye girmesine izin verilmeli, büyük bir kıtlık var. Ev yok, hastane yok, her şeyi yıktılar. İsrail'in Gazze'yi Filistinlilerden boşaltma planı var. Tüm ülkelerin ve Türkiye'nin yapması gereken en önemli şey İsrail'e yaptırım uygulamak, İsrail'le olan tüm ticari ve askeri satışları durdurmaktır. Türkiye’de insanlar Filistin halkını destekliyor. Onları görüyoruz ve her yerde sokaklarda, tüm gösterilerde takdir ediyoruz. Hükümet de Filistin'i destekliyor ama eyleme ihtiyacımız var. Eyleme, yaptırımlara ihtiyacımız var.