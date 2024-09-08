Sosyalist Enternasyonal’den Ankara Deklarasyonu: Otoriterliğe ve aşırı sağa karşı mücadele vurgusu

CHP'nin 20'inci Olağanüstü Kurultayı’nın bugün son gününde Sosyalist Enternasyonal Komitesi'nin Ankara Deklarasyonu yayımlandı.

"Küresel Sorunları Ulusal Çözümlere Bağlamak" ve "Geleceğin Partisini Tasarlamak" başlıklarıyla yayımlanan deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasilerimizi, değerlerimizi, kazanımlarımızı ve geleceğin sınamalarıyla mücadelede çok taraflı işbirliğini baltalamaya çalışan uluslararası aşırı sağ ve yükselen otoriterlik karşısında ileriye doğru bir hamle yapmalıyız. Artan eşitsizliklerin yükünü taşıyan savunmasız ve dezavantajlı kesimlere, yüzyıllar süren mücadeleler sonucunda elde ettikleri haklarına karşı bir gerileme yaşayan kadınlara, teknolojik devrim tarafından geride bırakıldıklarını hisseden bireylere, düşmanca bir ortamda başarılı olmak için çabalayan gençlere ulaşmamız gerekiyor. İktidara giden yolu açmak için yanlış bilgilendirme, dijital propaganda, botlar ve korku siyasetini kullanıyorlar. Tabandan gelen hareketlerle bağlantı kurarak, programlarımızı ve kelime dağarcığımızı yarının dünyasına uyarlayarak, fikir savaşını kazanarak, fark yaratan politikalar uygulayarak ve öngörüyle yasama çalışmaları yaparak yanıt verebiliriz. Aşırı sağ ve otoriter hükümetler insanların korkularından ve hüsranlarından besleniyor. Vatandaşlarımızın bazılarının komplo teorilerine inanmaya eğilimli olmalarının bir nedeni de, günlük yaşamlarını etkileyen faktörlerin birçoğunun herhangi bir ülkenin kontrolü dışında görünmesi nedeniyle kaderlerini değiştirme konusunda kendilerini güçsüz hissetmeleridir."

"KÜRESEL BİLİNÇ GELİŞTİRME İHTİYACI KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMALIYIZ"

Küresel anlamdaki sorunların sadece çevre ve refahı etkilemekte kalmadığını, yoksulluğu arttırarak en savunmasız kesimlerin yanı sıra orta sınıfın da hayatını kötüleştirerek önemli ekonomik ve sosyal sonuçlar yarattığına dikkat çekilen deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Kuşkusuz, birbiriyle bağlantılı sorunlarımız, uluslararası işbirliğine yönelik yenilenmiş bir kararlılık gerektirmektedir. Ancak bu kararlılık aynı zamanda ulusal ve bölgesel politikalarımıza ve dolayısıyla siyasi parti programlarımıza da yansıtılmalıdır. Sosyalist Enternasyonal, bu konuda katılımcı bir tartışma süreci başlatmak ve iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla, Türkiye'deki üye partimiz CHP'nin olağanüstü parti kongresi çerçevesinde ev sahipliğini üstlendiği 'Küresel ve Ulusal Sorunlara İlerici Yanıtlar' konulu özel bir komite oluşturmuştur. Kuşkusuz, her ülkenin farklı ulusal ekonomik ve sosyal koşullarını göz önünde bulundurmalıyız. Ancak geniş bir düşünce laboratuvarı olarak, yaratıcı alternatifler üretmeli ve tüm üyelerimiz ve toplumun geneli tarafından anlaşılabilecek bir küresel bilinç geliştirme ihtiyacı konusunda farkındalık yaratmalıyız."

ÜZERİNE ÇALIŞILMASI GEREKEN KONU BAŞLIKLARI SIRALANDI

Üzerine çalışılması gereken konu başlıkları için önerilerin yer aldığı Ankara Deklarasyonu’nda, şu ifadelere yer verildi:

“- Ekonomilerimiz daha önce eşi görülmemiş olanla başa çıkmak için nasıl daha donanımlı hale getirilebilir?

Ekonomilerimiz, herkese sosyal koruma sağlamak amacıyla ani sarsıntılara yanıt verebilecek ve yeni fırsatları değerlendirebilecek bir kapasiteyle tasarlanmalıdır.

- Ekonomi politikalarımızı düzenlemek için kullandığımız endeksleri değiştirerek toplumlarımızdaki eşitsizlikleri nasıl ölçebiliriz?

İyi bir yaşam, GSYH'nin ötesinde pek çok faktör tarafından şekillendirilir. Gini katsayısı ve tamamlayıcı sosyo-ekonomik göstergeler gibi yöntemlerin benimsenmesi, insanların günlük yaşamlarında deneyimledikleri gerçeklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

- Bütüncül çevre politikalarını nasıl teşvik edebiliriz?

İklim adaletine dayalı çevre koruma, iklim değişikliği, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik kaybı dikkate alınarak bütüncül bir şekilde ele alınmalı ve aynı zamanda sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara da hitap etmelidir. Ilımlı bir enerji geçişi, bölgesel uyumun sağlanması için kritik önem taşımaktadır.

- Aktif yaşlı nesillere yol açan yaşam beklentisindeki değişiklikleri genç insanların istekleriyle nasıl uzlaştırabiliriz?

Hem yaşlanan hem de genç nüfus, kapsayıcı toplumlar sağlamak için nesiller arası dayanışmaya yatırım yapılmasını gerektirmektedir.

- Dijital uçurumlar arasında köprü kurarken teknoloji nasıl etik, güvenli ve güvenilir olabilir?

Büyük verilerin yönetilmesi ve düzenlenmesi gelecek için önemli bir zorluktur. Açık kaynak teknolojileri veri sahipliğinin yoğunlaşmasını azaltmaya yardımcı olabilir mi?

- Eğitim değişen dünyaya nasıl adapte edilebilir?

Eğitimde fırsat eşitliği ve adalet, eğitim politikası için esastır. Hem çocukların hem de yetişkinlerin yeni teknolojik araçlardan faydalanmalarını sağlamak ve manipülasyon risklerini azaltmak için sosyal medya okuryazarlığı dersleri verilmelidir. Kadına yönelik şiddetin ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi de eğitim müfredatının modernleştirilmesiyle bağlantılıdır.

- Önümüzdeki yıllarda işyeri ortamları nasıl dönüşecek?

Teknolojik devrim çalışma şeklimizi çoktan değiştirdi. Pandemi sırasında uzaktan çalışma arttı ve birçok ülke şimdi çalışma saatlerini azaltma olasılığını tartışıyor. Yapay zeka kullanan şirketler insan iş gücünü büyük ölçüde azaltırken, insanları makinelerle değiştiren şirketlerin vergilendirilmesi fikri ilgi görüyor.

- Yerel, ulusal ve bölgesel krizlerin yayılmasını nasıl önleyebiliriz?

İklim, sağlık ve mülteci krizlerini önlemenin en iyi yolu uluslar arasındaki dayanışma ile insani ve kalkınma yardımlarına yatırım yapmaktır. Uluslararası hukuk hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalıdır. Mevcut savaşlar, uluslararası hukuk ihlalleri, istikrarsızlık ve dış politikanın militarizasyonu da küresel gündemdeki kilit konuların ele alınmasına yönelik çabaları engellemektedir. Bu nedenle, çatışma çözümü, barış inşası ve çatışmaların önlenmesine yönelik çok taraflı çabalar aktif bir şekilde desteklenmelidir.”