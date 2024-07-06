Sosyalist Enternasyonal’in Bükreş Deklarasyonunda CHP’ye Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı Sosyalist Enternasyonal’in Bükreş’te yapılan Avrupa Komitesi toplantısında yayımlanan Bükreş Deklarasyonuna, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin mücadelesine dikkat çekici destek ifadeleri eklendi. Özel, deklarasyona ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Bunu hem partimiz hem Türkiye için kritik bir adım olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Sosyalist Enternasyonal’in Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Komitesi toplantısında yayımlanan Bükreş deklarasyonunda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel seçim başarısı ve Türkiye’nin AB sürecine ilişkin önemli vurgular yer aldı.

Genel Başkan Özel’in ve CHP heyetinin girişimiyle deklarasyona eklenen ilgili bölümle, sol sosyal demokrat partiler nezdinde AB yolculuğuna dikkat çekildi.

Oy birliği ile kabul edilen deklarasyonda, “Türkiye’den üye partimiz CHP’yi son yerel seçimlerdeki etkileyici zaferlerinden dolayı tebrik ediyor ve Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde büyük atılıma yol açacak demokrasi ve reform mücadelesini destekliyoruz” ifadeleri yer aldı. Özel, Bükreş Deklarasyonu’nda bu bölümün yer almasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Bunu hem partimiz hem Türkiye için kritik bir adım olarak görüyoruz. Türkiye’nin haklarını Avrupa’da savunacağımızı pek çok kez söyledik. Bu kapsamda Sosyalist Enternasyonal’in Bükreş Deklarasyonu’nda böyle bir bölümün oy birliği ile kabul edilmiş olması çok önemlidir” ifadesini kullandı.

BÖKE’YE YENİ GÖREV

Toplantıda Sosyalist Enternasyonal ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist Grup arasındaki ilişkileri yürütme görevine ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke getirildi.