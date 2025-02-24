Sosyalist yazar ve çevirmen Sevim Belli hayatını kaybetti

Sosyalist yazar, çevirmen Sevim Belli İstanbul’da 100 yaşında yaşamını yitirdi.

Sevim Belli’nin cenaze töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Evrensel'in haberine göre; 1925’te İstanbul’da doğan Belli, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra ABD'ye gidip ardından Paris'te uzmanlık eğitimine başladı.

Buradan katıldığı 3. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali sırasında, Ağustos 1951'de Berlin'de Nâzım Hikmet ile tanıştı ve TKP'nin yurt dışı ve yurt içi yöneticileri arasında kuryelik görevi üstlendi. Bu şekilde Türkiye'ye gittikten sonra, İstanbul'dan Paris'e dönerken yakalandı.

TKP'ye yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

51 Tevkifatı” denilen operasyonda gözaltına alındı ve Türkiye Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi üyeleri; Şefik Hüsnü Değmer, Zeki Baştımar, Reşat Fuat Baraner, Mehmet Bozışık, Halil Yalçınkaya ve Mihri Belli ile birlikte tutuklandı.

1957'de cezaevinde TKP yöneticilerinden Mihri Belli ile evlendi.

Komünistlikten hükümlü hekimlerin görev yapma hakkı alındığı için, 1960'lı yıllarda Cezayir'de doktorluk yapmak üzere 1964'te çocuklarını da alıp yurt dışına çıktı.

1966'da Türkiye'ye geri döndü.

12 Mart döneminde tekrar tutuklandı ve 3 yıl cezaevinde kaldı. 12 Eylül darbesinden sonra tekrar yurt dışına çıktı. Anılarını "Boşuna Mı Çiğnedik" adında bir kitapta yazdı.