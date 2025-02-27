Sosyalist yazar ve çevirmen Sevim Belli, son yolculuğuna uğurlandı

99 yaşında hayatını kaybeden Sevim Belli, son yolculuğuna uğurlandı.

Sevim Belli için Şişli Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

"MÜCADELE MİRASINI YAŞATACAĞIZ"

Namazın ardından katılımcılar, Sevim Belli’nin cenazesini, "Sevim Belli onurumuzdur" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları eşliğinde cenaze aracına taşıdı. Cenaze aracı arkasında kortej oluşturan katılımcılar, ellerinde "Sevim abla, seni unutmayacak, mücadele mirasını yaşatacağız" yazılı pankartla, camiden Feriköy Mezarlığı’na kadar sloganlarla yürüdü.

Sevim Belli'nin cenazesi, Feriköy Mezarlığı’nda, 2011'de vefat eden eşi Mihri Belli’nin yanında toprağa verildi. Belli, sloganlar ve alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

SEVİM BELLİ KİMDİR?

1925’te İstanbul’da doğan Belli, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra ABD'ye gidip ardından Paris'te uzmanlık eğitimine başladı.

Buradan katıldığı 3. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali sırasında, Ağustos 1951'de Berlin'de Nâzım Hikmet ile tanıştı ve TKP'nin yurt dışı ve yurt içi yöneticileri arasında kuryelik görevi üstlendi. Bu şekilde Türkiye'ye gittikten sonra, İstanbul'dan Paris'e dönerken yakalandı. TKP'ye yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

51 Tevkifatı” denilen operasyonda gözaltına alındı ve Türkiye Komünist Partisi’nin Merkez Komitesi üyeleri; Şefik Hüsnü Değmer, Zeki Baştımar, Reşat Fuat Baraner, Mehmet Bozışık, Halil Yalçınkaya ve Mihri Belli ile birlikte tutuklandı. 1957'de cezaevinde TKP yöneticilerinden Mihri Belli ile evlendi.

Komünistlikten hükümlü hekimlerin görev yapma hakkı alındığı için, 1960'lı yıllarda Cezayir'de doktorluk yapmak üzere 1964'te çocuklarını da alıp yurt dışına çıktı. 1966'da Türkiye'ye geri döndü.

12 Mart döneminde tekrar tutuklandı ve 3 yıl cezaevinde kaldı. 12 Eylül darbesinden sonra tekrar yurt dışına çıktı. Anılarını "Boşuna Mı Çiğnedik" adında bir kitapta yazdı.