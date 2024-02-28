‘Sosyete’den Boğaz’da kaçak kış bahçesi

‘İstanbul sosyeteleri’nden Banu Alp, Boğaz’daki tarihi Remzi Bey Yalısı’nın önüne yaptırdığı kaçak kış bahçesine yıkım kararı çıktı. Ancak kaçak yapının sadece camları söküldü.

Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu tarafından 1971’de tescil edilerek koruma altına alınan Kanlıca’daki tarihi Remzi Bey Yalısı’na kaçak çay bahçesi yapıldı.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre Banu Alp, sahibi olduğu yalının ünlü kayıkhanesini kaldırarak yerine kış bahçesi yaptırdı. Şikayet üzerine kaçak yapıya yıkım kararı çıktı. Ancak sadece kış bahçesinin camları söküldü.

Fotoğraf: Sabah

Banu Alp'in bu yaptığının emsal teşkil edeceği ve diğer yalı sahiplerini de benzer eklemeler için cesaretlendireceğinden kaygı duyuluyor.

2021'de, kayıkhanenin önüne kazık çakılarak doldurulup 32 metrekarelik bir kış bahçesi inşaatı başlamıştı. Şikayetler üzerine bu yapı durdurulmuş ama kısa süre sonra tekrar başlamış ve tamamlanmıştı.