Southampton diskalifiye kararına itiraz edeceğini açıkladı

Southampton CEO’su Phil Parsons, Championship play-off'unda diskalifiye edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Parsons, kulübün EFL kurallarını ihlal ettiğini kabul ettiklerini belirtirken, verilen cezanın “orantısız” olduğunu savundu.

Southampton cephesi, taraftarlardan ve futbol kamuoyundan özür dilerken, verilen yaptırımın doğal adalet ilkelerine aykırı olduğunu öne sürdü.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada Phil Parsons şu ifadeleri kullandı:

"YAŞANANLAR YANLIŞTI"

"İtiraza değinmeden önce, taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve futbol kamuoyuna açık ve net şekilde seslenmek istiyorum. Yaşananlar yanlıştı.

Kulüp olarak EFL kurallarının ihlal edildiğini kabul ettik. Sürece dahil olan diğer kulüplerden ve en önemlisi, bu sezon olağanüstü sadakat ve destek gösteren Southampton taraftarlarından özür diliyoruz.

Kulüp olarak onları hayal kırıklığına uğrattık. İtiraz konusuna gelirsek: Bir ceza verilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. Ancak kabul edemediğimiz şey, işlenen fiille orantısız bir ceza verilmesi.

"BÜYÜK BİR ANLAM TAŞIYORDU"

Leeds United benzer bir ihlal nedeniyle 200 bin sterlin para cezası alırken, Southampton 200 milyon sterlinin üzerinde değere sahip bir maça çıkma hakkından mahrum bırakıldı. Bu maç, çalışanlarımız, oyuncularımız ve taraftarlarımız için çok büyük anlam taşıyordu.

Dünkü kararın mali sonuçlarının, İngiliz futbol tarihinde bir kulübe verilen en büyük ceza olduğunu düşünüyoruz. Bunları, kulüpte yaşananları küçümsemek için söylemiyoruz. Bunun yanlış olduğunu zaten kabul ettik. Ancak orantılılık da doğal adaletin temel ilkelerinden biridir.

"YENİ AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Komisyonun ceza verme yetkisi vardı. Ancak İngiliz futbol tarihindeki önceki tüm cezalarla açık şekilde orantısız bir yaptırım uygulama yetkisi olmadığını savunacağız. İtirazımız bugün görülecek ve süreçle ilgili ilerleyen zamanda yeni bir açıklama yapacağız."