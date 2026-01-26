Sovak ve The Leavers, Ankara'da sahne alacak

Ankara, şubat ayında alışılmışın dışında bir müzik akşamına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

CSO Ada Ankara – Mavi Salon, iki özgün enstrümantal/progresif müzik grubunu aynı sahnede buluşturuyor: Sovak ve The Leavers.

Kendi özgün dilleriyle enstrümantal müziğe farklı bir soluk getiren bu iki grup, dinleyicilere klasik konser formatının ötesine geçen, sinematik, atmosferik ve derinlikli bir müzik deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bu konser, yalnızca şarkıların arka arkaya çalındığı bir performans değil; bütünlüklü bir ses dünyası, dinamik geçişler ve güçlü sahne atmosferiyle kurgulanan özel bir gece olma niteliği taşıyor.