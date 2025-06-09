Sovyet hafızasına darbe: Lenin’in heykeli indirildi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Orta Asya ülkesi Kırgızistan’ın Oş kentinde yer alan 23 metrelik Vladimir Lenin heykeli indirildi.

Kent merkezine 1975’te dikilen Sovyetler Birliği’nin kurucu liderinin Orta Asya’daki en büyük heykelinin nereye kaldırıldığı açıklanmadı.

Başkent Bişkek'ten sonra ülkenin en büyük ikinci kenti olan Oş'un yöneticileri, “mimari ve estetik görünümü” geliştirmeye yönelik “genel uygulama” kapsamında heykelin yerinin değiştirildiğini söyledi.

Rusya’nın müttefiki olan ve Rus askeri üslerine ev sahipliği yapan Kırgızistan’da atılan bu adımın Moskova’da nasıl bir yankı uyandıracağı belirsiz. Ukrayna Savaşı sonrası Kremlin, Sovyet geçmişini tekrar öne çıkarırken geçen hafta Moskova’da Lenin’in halefi Josef Stalin anıtı açılmıştı.

Öte yandan Oş Belediyesi, Rusya’daki bazı Lenin heykellerinin indirildiğini hatırlatarak “Meseleyi siyasileştirmeyin” mesajı verdi.