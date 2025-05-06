Sovyet uzay aracı dünyaya düşecek, Türkiye de risk altında

1972 yılında uzaya fırlatılan Sovyetler Birliği'ne ait Kosmos 482 adlı uzay aracının 8-14 Mayıs arasında Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bilim insanlarına göre aracın düşme olasılığının bulunduğu bölgeler arasında Türkiye de yer alıyor.

BBC'nin Rusça servisine konuşan bir uzman, aracın yerleşim bölgelerine düşme riski bulunduğunu söyledi.

Bilim insanları, aracın düşme olasılığının yüksek olduğu bölgeler arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye dahil Güneydoğu Avrupa'yı sayıyor.

Venüs uzay aracı Baykonur Uzay Üssü'nden 31 Mart 1972'de uzaya fırlatıldı.

Fırlatmanın ilk üç aşaması planlandığı gibi tamamlandı.

Uzay aracı Dünya yörüngesinin eşiğine kadar geldi. Gezegenlerarası uzay araştırma istasyonunun daha sonra hedefine yönelmesi gerekiyordu. Fakat roketteki ek güç bloğu aracı çalışmadı ve uzay istasyonunu Dünya'nın yörüngesinden çıkaramadı.

NASA'nın internet sitesine göre uzay aracı dört parçaya ayrıldı. İkisi dünya yörüngesinin alt kısımlarında kalırken, diğer ikisi 48 saat içinde atmosferde yandı.

Fakat iniş modülü ve ana motor bloğu olduğu düşünülen iki parça daha yüksek irtifada, elips şeklinde bir yörüngeye oturdu.

NASA'ya göre, düşmesi beklenen iniş modülünün ağırlığı 495 kilo.

DÜŞÜŞ KONTROLLÜ OLMAYACAK

Bir uzay aracının düşüşü, parçalanıp atmosferde yandığında ya da düşüş Dünya'dan hesaplı ve kontrollü olduğunda pek büyük bir sorun teşkil etmiyor.

Örneğin büyük yörünge istasyonu Mir, yörüngesinden çıkartılmış, Dünya'ya doğru gönderilmiş ve enkaz Büyük Okyanus'a düşmüştü.

Fakat Kosmos 482'in düşüşü kontrollü olması beklenmiyor.

Yüksek ısılı Venüs görevi için hazırlanan uzay aracı büyük ihtimalle atmosferde parçalanmayacak ve yanmayacak. Yani uzay aracı, Dünya'nın atmosferine kıyasla daha zorlu koşullarla başa çıkmak üzere üretildi.

Georgi Trişkin şunları söyledi:

"İniş modeli Venüs'e daha zorlu bir giriş için tasarlandı. Dolayısıyla kalkanı ve kapalı bölümü atmosfere girişten sağ kurtulacak. Fakat aracın tam anlamıyla yaşaması düşük ihtimal. Gözlemler paraşütünü uzun süre önce serbest bıraktığını gösteriyor. Bu da yapının sağlamlığının bozulduğunu gösteriyor."

NEREYE DÜŞECEK?

Trişkin, yörünge güzergahının temel alındığı hesaplamaların, kalıntıların büyük ihtimalle karaya düşeceğini gösterdiğini söylüyor. Özellikle Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan güzergahının üzerinde ve yerleşim birimlerine düşme riski var.

Trişkin, "Aracın tamamen kurtulacağını ve hesapladığımız gibi saatte 242 kilometre hızla yere düştüğünü var sayarsak, patlama enerjisi 1,1-1,2 MJ olacak, yani birkaç yüz gram TNT'nin patlaması gibi" dedi.