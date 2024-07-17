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Soyadı hakkımızdan elinizi çekin

Güncel
  • 17.07.2024 06:00
  • Giriş: 17.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 17.07.2024 08:24
Soyadı hakkımızdan elinizi çekin

Haber Merkezi

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu, kadının soyadıyla ilgili 9. Yargı Paketi’nde yer alan düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı. Komisyon adına açıklama yapan Funda Güney Kökçınar, kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanmasının önüne geçen düzenlemeye tepki gösterdi.

Kökçınar, “Kadınların medeni birer varlık ve eşit birer vatandaş olarak toplumsal hayatta yer alabilmeleri için en temel haklardan biri kendi soyadını kullanabilme hakkının ellerinden alınması kabul edilemez” dedi.

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