Soyer: “Cezaevlerindeki kalabalık ve bu siyasi gerginlik Türkiye’ye iyi gelecek bir şey değil”

Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve diğer tutuklu belediye başkanlarını ziyaret eden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye uzunca bir süredir yüksek tansiyon hastası ve siyasi gerilim artıkça siyasi tansiyon yükseliyor. Cezaevlerindeki bu kalabalık ve bu siyasi gerginlik Türkiye’ye iyi gelecek bir şey değil. Türkiye’nin mutlaka bu yüksek tansiyonu giderecek adımlar atması lazım. Bu da tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanı’na ve hükümete düşüyor. Bu gerilim ülkeyi iyi bir yere götürmeyecek" dedi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile avukat Taner Kazanoğlu ve Murat Aydın Silivri Cezaevi’nde İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve diğer tutuklu belediye başkanlarını ziyaret ettikten sonra kısa bir açıklama yaptı. Soyer, "Türkiye’nin mutlaka bu yüksek tansiyonu giderecek adımlar atması lazım. Bu da tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanı’na ve hükümete düşüyor. Bu gerilim ülkeyi iyi bir yere götürmeyecek" dedi.

Soyer açıklamasında şunları kaydetti:

"Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Ümit Özdağ, Buğra Gökçe, Ahmet Özer ve Rıza Akpolat’ı ziyaret ettik. Çok kalabalık olduğu için çok yoğun bir ziyaretçi akını olduğu için görüşmek istediğimiz bir çok arkadaşımız ile görüşemedik. Osman Kavala, Can Atalay, hepsine buradan sevgilerimi iletmek isterim.

Türkiye uzunca bir süredir yüksek tansiyon hastası ve siyasi gerilim artıkça siyasi tansiyon yükseliyor. Cezaevlerindeki bu kalabalık ve bu siyasi gerginlik Türkiye’ye iyi gelecek bir şey değil. Türkiye’nin mutlaka bu yüksek tansiyonu giderecek adımlar atması lazım. Bu da tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanı’na ve hükümete düşüyor. Bu gerilim ülkeyi iyi bir yere götürmeyecek. Bu nedenle umutla bu yüksek tansiyonun dinmesini, hayatın normalleşmesini, ekonominin iyileşmesini ve bütün bu baskıların, özgürlükleri kısıtlayan tüm bu adımların durdurulması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle içeride görüştüğümüz herkes bütün bu tablonun farkında ve herkes bu umudu taşıyor. Biz de bu bayram vesilesiyle bu umudu bütün Türkiye’ye aktarmak isteriz. Bu umut var. İçerideki arkadaşlarımızın hepsinde var. Bizler de onların umudunu gördükçe morallendik ve Türkiye için umutlandık."