Soygun trenden hızlı: Cebimizden müteahhide yüz milyonlarca TL aktı

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara Tren Garı'nın 1 yıllık karnesi çıktı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın CİMER başvurusuna yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 10 milyon yolcu garantisi verilen gardan yalnızca 2,9 milyon kişinin yararlandığını açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Ankara Tren Garı için yapılan yap işlet devret modeline ilişkin verileri paylaştı.

"SOYGUN GARANTİSİ"

"Bunun adı hazine garantisi değil, soygun garantisidir" diyen Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-42. AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara Tren Garı'nın 2025 yılı karnesi çıktı. 30 Ekim 2024-29 Ekim 2025 tarihleri arasında. Garanti edilen giden yolcu sayısı: 10 milyon. Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 2 milyon 988 bin 6. Hata payı: yüzde 70,2 Hazinenin şirkete ödeyeceği garanti tutarı: 15 Milyon Dolar+KDV Güncel kurla 630 Milyon Lira+KDV. Bunun adı hazine garantisi değil, soygun garantisidir."