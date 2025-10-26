Soyguna imza atanlar korunuyor

BirGün, 12 Aralık 2024’te “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle, 66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın soyulduğunu ortaya çıkardı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, vakfın kasasının tabela şirketlerden alınan naylon faturalarla boşaltıldığını belirledi.

Skandalın patlak vermesinin ardından Vakfa bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli ismi istifa etti. Enstitü’nün Başkan Yardımcıları Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldı.

İFADELERİ ALINMADI

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, soygunun belgelerini 23 Aralık 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 2 Ocak 2025’te polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iddianame düzenlendi. Ancak müfettişlerin savcılığa teslim ettiği belgelerde ve ödeme emirlerinde imzaları bulunan Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın ifadeleri alınmadı ve isimleri iddianameye de yazılmadı.

Göktaş ve Yalçın’ın imza attığı ödeme evraklarından biri de Kazakistan’da düzenlendiği iddia edilen “Notaların Rotası Kazakistan Konser Etkinliği” başlıklı harcama oldu. Müfettişler, Yunus Emre Vakfı’nın kasasından üç ayrı fatura ile Han Kültürel Eğitim Danışmanlık Şirketi’ne ödeme yapıldığını belirledi.

2 MİLYON TL ÖDENDİ

İncelemede, “Organizasyon başlamadan fatura kesildi. Bu da işin adrese teslim olduğunu ve tarafların önceden mutabakata vardığını göstermektedir” tespitine yer verildi.

Müfettişler satın alma sürecinin başından sonuna uydurma ve kurgulanmış olduğunu vurgulayarak Yunus Emre Vakfı’nın kasasından Han Kültürel Şirketi’ne sadece Kazakistan’daki konser organizasyonu için yaklaşık 2 milyon TL ödendiğini ancak bu 1 milyon 817 bin TL’sinin karşılıksız olduğu belirlendi.

BAKAN’IN EŞİYLE BAŞLIYOR

BirGün, ödemenin yapıldığı Satın Alma Komisyonu’nda Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş’ın da yer aldığı ve imzasının bulunduğu belgelere ulaştı. Ayrıca Göktaş’ın imzası düzmece olduğu vurgulanan fiyat araştırma tutanağında da yer alıyor. Naylon fatura kesen şirkete ödeme yapılması için düzenlenen ödeme emirlerinde ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın’ın imzası bulunuyor.

Ancak belgelerde ve ödeme emirlerinde imzaları bulunan Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın ifadeleri alınmadı ve isimleri iddianameye de yazılmadı. Bu iki ismin dışında evraklarda imzası yer olan tüm isimler ise sanık olarak yargılanıyor. Naylon fatura kesen Han Kültürel Şirketi’nin sahibi Selçuk Kaymakoğlu ise gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İddianamede, 13 Kasım 2020’de Kaymakoğlu tarafından kurulan şirketin, Yunus Emre Vakfı’na sahte faturalar kestiği, satın alma dosyalarının baştan sona uydurma ve kurgulanmış olduğu vurgulandı. Kaymakoğlu ifadesinde, “Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Ancak varsa bir hatam pişmanım. Vakfa ait her türlü zararı karşılamaya hazırım. Karşılıksız fatura tutarını ödeyeceğim" dedi.