Soygunu ortaya çıkaran bürokrat yargılanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tatil bölgelerindeki plajları ve arıtma tesislerini işletmek için kurduğu Turaş Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin genel müdürü iken birçok yolsuzluğu ortaya çıkaran Tayhan Şimşek’e dava açıldı.

Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Turaş Turizm ve Ticaret A.Ş.’ye 2022 yılının Ağustos ayında genel müdür olarak atandı. Ardından da plajlar ile artıma tesislerindeki yolsuzlukları ortaya çıkarıp, kapsamlı bir rapor hazırladı.

Devletin parasının nasıl çalındığını ve devletin nasıl soyulduğu belgeleriyle ispatlayan Şimşek, hazırladığı raporu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim etti. Ancak bu raporun ardından baskı gören Şimşek, sadece beş ay görevde kalabildi. Baskılar üzerine 24 Aralık 2022’de istifa ederek görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

MÜDÜR ANİDEN KÖŞEYİ DÖNDÜ

Şimşek raporunda birçok yolsuzluğun yanı sıra bir müdürün kısa sürede servet sahibi olmasına da yer verdi. Personel ve yöneticilerden mal beyanı istediğini belirten Şimşek raporda, “Antalya Serik’teki Boğazkent Arıtma Tesisi’nin Müdürü, Mayıs 2022 ile Ağustos 2022 arasında ani zenginleşme yaşadı. Bahsedilen 4 aylık zamanda diliminde, arıtma tesisinin müdürü Muğla Dalaman’da bir, Antalya Serik’te iki arsa olmak üzere toplam değeri yaklaşık 2,7 milyon TL olan üç ayrı arsa satın aldı. Arıtma tesisi müdürü bu ani zenginleşmesini mantıklı bir şekilde açıklayamadı” ifadelerini kullandı.

GEREKÇE: MAL BEYANI İSTEDİN

Ancak Şimşek’in hazırladığı rapora konu olayların akıbetine dair bir açıklama yapmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yolsuzlukları açığa çıkaran Tayhan Şimşek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, yaptığı suç duyurusunda Şimşek’in bazı personelden “mal beyanı” talep etmesini suç olarak gösterdi.

23 Haziran 2025 tarihinde ise Şimşek hakkında “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, Şimşek’in kendi tasarrufunu kullanarak şirket personel ve yöneticilerinin mal beyanını talep ettiği belirtildi.

12 Turaş çalışanının mağdur, üçünün ise müşteki sıfatıyla yer aldığı davanın ilk duruşması 19 Şubat 2026 tarihinde Ankara 84. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.