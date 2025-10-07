Soygunu örtbas etmeye çalışmış

BirGün, 12 Aralık 2024’te “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yunus Emre Vakfı’nın soyulduğunu ortaya çıkardı. Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, vakfın kasasının tabela şirketlerden alınan naylon faturalarla boşaltıldığını belirledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, soygunun belgelerini BirGün’ün haberinden sonra, 23 Aralık 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 2 Ocak 2025’te polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iddianame düzenlendi.

AÇIKLAMA İSTENDİ

Ancak soyguna dair bir başka ayrıntı daha ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi müfettişleri de önceki yaz aylarında 66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nı incelemeye aldı. Müfettişler, 26 Temmuz 2024 tarihinde Yunus Emre Vakfı’nın kasasından para aktarılan, sahte fatura kesen, ticari faaliyeti bulunmayan tabela şirketlerle ilgili vakfa yazı gönderip açıklama talep etti.

YENİ BAŞKAN İNKÂR ETTİ

Vakfın yeni başkanı Abdurrahman Aliy ise skandal patlak vermeden yaklaşık dört ay önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın müfettişlerine ıslak imzalı bir yanıt gönderdi. 22 Ağustos 2024 tarihli yanıtta “ürünler gerçekten alındı" denilerek sahte faturalı soygunun inkâr edildiği anlaşıldı.

Aliy yanıtında, “Vakfımız bahsi geçen firmalardan söz konusu ürünleri/harcamaları gerçekten almıştır/yapmıştır. Ödemeler banka üzerinden gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı. Aliy’in bu ürünlerin "gerçekten" alındığını iddia ettiği mal ve hizmetlerin "hayali" olduğuna ilişkin müfettiş tespitleri ise belgeleriyle birlikte iddianameye girdi. Ayrıca bu şirketlerden bazıları da ödemeleri iade ederek suçlamayı kabul etti.

Abdurrahman Aliy

YARGILANMAYAN İSİMLER

Skandalın patlak vermesinin ardından Vakfa bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli ismi istifa etti. Enstitü’nün Başkan Yardımcıları Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldı. Ancak müfettişlerin savcılığa teslim ettiği belgelerde ve ödeme emirlerinde imzaları bulunan Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın ifadeleri alınmadı ve isimleri iddianameye de yazılmadı.

Ayrıca sahte faturaların ödenmesine onay veren Yunus Emre Vakfı’nın yönetim kurulu üyeleri de yargılanmıyor.

Vakfın karar defterinde imzası yer alan Şeref Ateş tutuklansa da imzası yer alan şu isimler yargılanmıyor:

• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren

• Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karadoğan

• Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Ayda Ünlü

• Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yaman

• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar